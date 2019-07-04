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Belediye Başkanı Şahin'den gurbetçilere çağrı

7 dakika önce

Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, yaz sezonunda ilçeye gelen gurbetçilere seslenerek, uykusuz yola çıkmamalarını istedi.

Belediye Başkanı Şahin'den gurbetçilere çağrı, System.String[]
Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, yaz sezonunda ilçeye gelen gurbetçilere seslenerek, uykusuz yola çıkmamalarını istedi.

Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, yaptığı açıklamada yaz tatillerini geçirmek ve sıla hasretlerini dindirmek üzere gelen Türkelili gurbetçilerin ilçenin gelişimine katkı sunduğunu ve bunu memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti. Şahin, "31 Mart seçimlerinden sonra göreve gelmemiz ile birlikte kısa sürede sizlerin rahat bir tatil geçirebilmeniz adına ilçemizi yaz sezonuna hazırlamaya çalıştık. Bunun için deniz temizliği, sokak düzenlemesi, otopark alanları, yürüyüş güzergahı ve dinlenme tesisleri gibi hizmetleri gerçekleştirmek üzere adımlar atmaktayız. Bu çalışmaların bir kısmı bitmiş olup, bir kısmı ise en kısa bitmek üzere planlanmıştır" dedi.

Tüm Türkelili gurbetçileri bu yaz sezonunda ilçeye davet eden Şahin, "Sizlere kapımız her zaman açık olacaktır. Ziyaretinizden ve birer çayımızı içmenizden çok memnun olacağımızı belirtmek istiyorum. Sizlerden ricamız, yolculuk sürecinde trafik kurallarına, hız sınırlarına azami derecede dikkat etmeniz, uykusuz araba kullanmamanızdır. Şimdiden hepinize hayırlı ve güvenli yolculuklar diler, tatillerinizi en güzel şekilde geçirmenizi temenni ederim" ifadelerini kullandı. - SİNOP
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 05:52 Kaynak: İHA
Veysel Şahin, Türkeli, Güncel
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