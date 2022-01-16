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Belediye Başkanı Şahin'den sokak hayvanları tartışmasına "ara formül" önerisi - Son Dakika

Belediye Başkanı Şahin'den sokak hayvanları tartışmasına "ara formül" önerisi

16.01.2022 12:10

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, doğa şartlarına uygun mekan planlamaları yapıldıktan sonra sokak hayvanlarının doğaya bırakılması gerektiğini belirterek, "Aksi takdirde hem onların istediği ortamı sağlamak mümkün olmuyor hem burada aileler ve çocuklar başta olmak üzere...

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, doğa şartlarına uygun mekan planlamaları yapıldıktan sonra sokak hayvanlarının doğaya bırakılması gerektiğini belirterek, "Aksi takdirde hem onların istediği ortamı sağlamak mümkün olmuyor hem burada aileler ve çocuklar başta olmak üzere çok etkileniyor. İki tarafı da memnun edecek ara formüllere, farklı çözümlere ihtiyacımız var." dedi.

New York'taki Türkevi'nde düzenlenen Gastro Show'a katılan Şahin, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Şahin, New York'un gastronomi alanında güçlü bir şehir olduğunu ifade ederek "Bizim de gelmemizin sebebi, Anadolu mutfağının çok daha fazla tanıtıma ihtiyacı var, hala hak ettiği yerde değil. İstihdam, üretim, ihracat ve yeni ekonomi modelimizde büyümesi gereken bir stratejik alan." dedi.

Türk mutfağının dünyanın dört bir yanında daha çok tanıtılması gerektiğini belirten Şahin, "Anadolu mutfağında büyük bir hazine var. Vücudun bağışıklık sistemini kuvvetlendiren ve koronavirüse karşı koruyucu, önleyici tedbir alan en önemli mutfak Anadolu mutfağı." diye konuştu.

Şahin, Anadolu mutfağının derinliğinin dünyaya tanıtılması gerektiğini vurgulayarak "Dünyanın bu lezzete, bu çeşitliliğe, bu sağlığa ihtiyacı var." ifadesini kullandı.

Türk mutfağı hak ettiği noktada değil

Türk gastronomisinin işin çok başında olduğunu belirten Şahin, şunları söyledi:

"Hak ettiğimiz noktada değiliz, alana çok geç girdik. Alanın büyüdüğünü çok daha geç fark ettik. Hep kendimiz pişirip kendimiz yiyorduk ama özellikle dünyayı tanıyanlar bir biberiyle, bir peyniriyle, bir balığıyla dünya mutfağında iddialı oluyor."

Daha çok şef yetiştirilmesi gerek

Şahin, tesisleşerek, daha çok şef yetiştirerek ve daha fazla tanıtımla bu açığın kapatılabileceğini söyledi.

Kovid-19 salgını öncesine kadar ekosistemin yeterince korunmadığına da dikkati çeken Şahin, "İnsanı korumak için kediyi köpeği, ağacı çiçeği her şeyi korumak gerekiyor ve kalkınma modelinizi de ekolojiye çevirmeniz gerekiyor." dedi.

İklim değişikliğiyle mücadele ete kemiğe bürünmeli

Şahin, iklim değişikliğiyle mücadelede şehirlerin büyük sorumluluk taşıdığını ifade ederek "Şehirlerde bunu ete kemiğe büründürmek, zihinsel dönüşümü sağlamak ve karbondioksit salınmını azaltmak gerekiyor." diye konuştu.

Gaziantep'in 2014 yılında iklim eylem planı hazırladığını anlatan Şahin, yeşil sanayi, yeşil ulaşım, yeşil ısınma, yeşil enerji ve yeşil ekonomi için çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Şahin, "Ulaşımda tramvay, metroya geçiş, bisiklet yolları, enerjide güneş enerjisi, rüzgar, biyogaz enerjisini çoğaltma, tükettiğimiz bütün enerjiyi yenilenebilir enerji ile üretme gibi ısınmada, kömürden doğal gaza geçme gibi eylem planlarımız hazırlandı, uygulamalar güçlü bir şekilde devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Sokak hayvanları tartışmaları

Sokak hayvanları tartışmalarıyla ilgili değerlendirmede de bulunan Şahin, şunları söyledi:

"En temel sorun, bakın şimdi Amerika'dayız bütün gün sokakları izledim. Hiçbir tane sahipsiz hayvan yok. Kısırlaştırma, aşılama, kimliklendirme gibi çok temel işleri elbette belediyeler yapacak ama bizim hayvanseverler, 'bu işlemleri yaptıktan sonra doğaya bırak dediğinde' burada iki farklı görüş var. Şehrin merkezine bıraktığınızda da çocuklar korkuyor, birçok istenmeyen olay meydana geliyor. Aileler bundan rahatsız oluyor. Bu yüzden doğaya bırakmak için onların doğal şartlarına uygun mekan planlamalarını yapıp doğaya bırakmak gerekiyor. Aksi takdirde hem onların istediği ortamı sağlamak mümkün olmuyor hem burada aileler ve çocuklar başta olmak üzere çok etkileniyor. İki tarafı da memnun edecek ara formüllere, farklı çözümlere ihtiyacımız var."

Belediye Başkanı Şahin'den sokak hayvanları tartışmasına ara formül önerisi
Belediye Başkanı Şahin'den sokak hayvanları tartışmasına ara formül önerisi
Belediye Başkanı Şahin'den sokak hayvanları tartışmasına ara formül önerisi

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Sokak Hayvanları, Fatma Şahin, Ekonomi, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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