Belediye Başkanı Şahin'den Vali Şentürk'e Ziyaret
22 dakika önce
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Bilecik Belediye Başkanlığına seçilen Semih Şahin, Vali Bilal Şentürk'ü makamında ziyaret etti.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Bilecik
Belediye Başkanlığına seçilen Semih Şahin
, Vali Bilal Şentürk'ü makamında ziyaret etti.
Şentürk, vatandaşların özgür iradesini kullanarak ülke genelinde olduğu gibi Bilecik ve ilçelerinde de belediye başkanlarını seçtiğini belirterek, seçim sonuçlarının Bilecik'e ve ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu.
Bilecik'te seçimin huzur ve güven ortamı içinde tamamlandığını ifade eden Şentürk, "31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde merkez, ilçe ve belde belediye başkanlığı, il genel meclisi ve belediye meclisi ile muhtar seçilerek, sorumluluk üstlenenlere görevlerinin başarılar getirmesini diliyorum. El birliği içinde ilimizi daha iyi bir noktaya getirmek için hep birlikte çalışacağız."
Şentürk, Belediye Başkanı Şahin
ile bir süre sohbet etti.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:18 Kaynak: AA
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