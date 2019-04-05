Son Dakika Haberleri: Belediye Başkanı Şahin'den Vali Şentürk'e Ziyaret

Belediye Başkanı Şahin'den Vali Şentürk'e Ziyaret

22 dakika önce

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Bilecik Belediye Başkanlığına seçilen Semih Şahin, Vali Bilal Şentürk'ü makamında ziyaret etti.

Belediye Başkanı Şahin'den Vali Şentürk'e Ziyaret, System.String[]
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Bilecik Belediye Başkanlığına seçilen Semih Şahin, Vali Bilal Şentürk'ü makamında ziyaret etti.


Şentürk, vatandaşların özgür iradesini kullanarak ülke genelinde olduğu gibi Bilecik ve ilçelerinde de belediye başkanlarını seçtiğini belirterek, seçim sonuçlarının Bilecik'e ve ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Bilecik'te seçimin huzur ve güven ortamı içinde tamamlandığını ifade eden Şentürk, "31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde merkez, ilçe ve belde belediye başkanlığı, il genel meclisi ve belediye meclisi ile muhtar seçilerek, sorumluluk üstlenenlere görevlerinin başarılar getirmesini diliyorum. El birliği içinde ilimizi daha iyi bir noktaya getirmek için hep birlikte çalışacağız."


Şentürk, Belediye Başkanı Şahin ile bir süre sohbet etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:18 Kaynak: AA

Semih Şahin, Edibe Şahin, Bilecik, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sekreter Olarak Girdiği Belediyeye Başkan Oldu Geçersiz Oylar Nasıl Sayılıyor? Herkesin Cevabını Merak Ettiği Sorunun Cevabı Kamerada Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçim Süreci Bitti, Şimdi Mahkeme Süreci Var Milli Patateslerin İsmi Anketle Belirlenecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 15:40:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Belediye Başkanı Şahin'den Vali Şentürk'e Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]