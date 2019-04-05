Belediye Başkanı Şahin'den Vali Şentürk'e Ziyaret

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Sekreter Olarak Girdiği Belediyeye Başkan Oldu

Geçersiz Oylar Nasıl Sayılıyor? Herkesin Cevabını Merak Ettiği Sorunun Cevabı Kamerada