Belediye Başkanı Şahin, YRP İl Başkanı Çetinel'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu - Son Dakika
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Belediye Başkanı Şahin, YRP İl Başkanı Çetinel'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

02.03.2022 15:01
Belediye Başkanı Şahin, YRP İl Başkanı Çetinel'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, Yeniden Refah Partisi Afyonkarahisar İl Başkanlığı görevine atanan Gufran Çetinel'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, Yeniden Refah Partisi Afyonkarahisar İl Başkanlığı görevine atanan Gufran Çetinel'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başkan Şahin merhum Necmettin Erbakan'ın sıkça konu edildiği ziyarette, İscehisar'ı kabartmalı plaketi İl Başkanı Çetinel'e takdim etti.

İl Başkanı Gufran Çetinel de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Erbakan hocanın vefatının üzerinden 11 yıl geçmesine rağmen birleştiriciliği ve ileri görüşlü misyonu halen ilk gün gibi canlılığını korumaktadır." dedi.

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Necmettin Erbakan, Refah Partisi, Ahmet Şahin, Karahisar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Belediye Başkanı Şahin, YRP İl Başkanı Çetinel'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu - Son Dakika


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