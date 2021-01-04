Belediye Başkanı Saklı, halı saha çalışmalarını inceledi - Son Dakika

Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, belediye tarafından yapımına başlanan halı saha inşaatında incelemelerde bulundu.

Şemdinli Belediyesi'nin Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle okullar bölgesinde yapımına başladığı kapalı halı saha inşaatı devam ediyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Saklı, gençlerin bir milletin geleceğe dair en kıymetli hazinesi olduğunu söyledi.

Gençlerin geleceğin mimarı, yarınların teminatı olduğunu vurgulayan Saklı, "Sosyal belediyecilik anlayışı ile gençlerimize yönelik projelerimiz kapsamında yapımına başladığımız hası saha çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmaları inceleyerek ilgililerden bilgi aldık. Kısa zamanda tamamlayıp gençlerimizin hizmetine sunacağız. Tesisimiz, ilçemize hayırlı ve uğurlu olsun." dedi.