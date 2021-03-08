Belediye Başkanı Saklı, kadın çalışanlara karanfil ve gül dağıtıldı - Son Dakika

Belediye Başkanı Saklı, kadın çalışanlara karanfil ve gül dağıtıldı
08.03.2021 16:45
Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın çalışanlara gül ve karanfil dağıttı.
Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın çalışanlara gül ve karanfil dağıttı.
Saklı ve beraberindeki personeller, hastane ve aile sağlık merkezlerini ziyaret ederek kadın çalışanlar ve hasta yakınlarının gününü kutladı.
Kadınara gül ve karanfil dağıtan Saklı, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyada nüfusunun yarısının kadınlardan oluştuğunu belirterek, salgın sürecinde fedakarca çalışan kadın sağlıkçıların gününü kutladıklarını ifade etti.
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