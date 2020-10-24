Belediye başkanı şampiyon sporcularla pedal çevirdi - Son Dakika

Belediye başkanı şampiyon sporcularla pedal çevirdi

24.10.2020 12:01

- Belediye başkanı şampiyon sporcularla pedal çevirdi Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, farklı branşlarda katıldıkları şampiyonalarda madalya alan sporcularla bisiklet turu yaptı.

- Belediye başkanı şampiyon sporcularla pedal çevirdi

ŞANLIURFA - Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, farklı branşlarda katıldıkları şampiyonalarda madalya alan sporcularla bisiklet turu yaptı.

Eyyübiye Belediyesi, spor salonlarında farklı branşlarda katıldıkları şampiyonalarda madalya alan sporculara hediye takdiminde bulundu. Yüzlerce sporcunun katıldığı törende dereceye giren sporculara altın ve bisiklet hediye edildi. Eyyübiye Belediyesi Nostaljik Çocuk Oyun Dünyasında, sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde organize edilen spor şölenine, yüzlerce sporcu ve antrenör katıldı. Hediye takdimi sonrası kaskını takan Başkan Kuş, gençlerle birlikte bisiklet korteji yaptı.

"Gençlerimize desteğimizi sürdüreceğiz"

Gençlere yatımlarının artarak devam edeceğini belirten Başkan Kuş, "Gençler bizim geleceğimiz, gençler Türkiye'nin geleceği, gençler İslamiyet'in geleceğidir. İslam Bayrağını inşallah bu gençlerimiz ile Türk Bayrağı'nı bu gençlerimiz ile ilelebet göklerde dalgalandıracağız. Sportif faaliyetlerde bulunan gençlerimiz Türkiye genelinde başarılara imza attılar. Türkiye birincilikleri, ikincilikleri, üçüncülükleriyle hemen hemen her branşta yüzümüzün akı oldular. Gençlerimiz her şeyin en iyisine layıktır" ifadelerini kullandı.

Belediye başkanı şampiyon sporcularla pedal çevirdi
Belediye başkanı şampiyon sporcularla pedal çevirdi
Belediye başkanı şampiyon sporcularla pedal çevirdi
Belediye başkanı şampiyon sporcularla pedal çevirdi
Belediye başkanı şampiyon sporcularla pedal çevirdi
Belediye başkanı şampiyon sporcularla pedal çevirdi

Mehmet Kuş, Eyyübiye, Bisiklet, Türkiye, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Belediye başkanı şampiyon sporcularla pedal çevirdi - Son Dakika Spor

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