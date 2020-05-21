Belediye Başkanı Şanlıurfa'dan Niğde ve Aksaray'a işçiler için ramazan kolisi götürdü - Son Dakika

Belediye Başkanı Şanlıurfa'dan Niğde ve Aksaray'a işçiler için ramazan kolisi götürdü

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, zor şartlar altında çalışmak için Şanlıurfa'dan Niğde ve Aksaray'a giden mevsimlik işçilere ramazan kolisi götürdü.

Belediye Başkanı Şanlıurfa'dan Niğde ve Aksaray'a işçiler için ramazan kolisi götürdü, System.String[]

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, zor şartlar altında çalışmak için Şanlıurfa'dan Niğde ve Aksaray'a giden mevsimlik işçilere ramazan kolisi götürdü.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Eyyübiye Belediyesi, para kazanabilmek için ülkenin dört bir tarafına giden ilçe sakinleri için ramazan kolisi hazırladı. Belediye, bu dönemde mevsimlik işçi olarak Konya, Adana, Niğde ve Aksaray kentlerinde çalışan Şanlıurfalılara binlerce ramazan kolisi desteğinde bulundu.

Ekipler, iki ayrı grup halinde hareket ederek mevsimlik işçilerin bulunduğu kentlere gitti.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, bu kapsamda gittiği Niğde ve Aksaray'da hemşehrileriyle buluştu. İşçilerle sohbet edip, hatırlarını soran Kuş, çocuklara ise Türk bayrağı ve oyuncak hediye etti.

İşçilerle çadırda iftar açan Kuş, Niğde dönüşünde ise 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret etti.

Mevsimlik işçiler ise kendileri için memleketlerinden yüzlerce kilometre öteden gelen Başkan Kuş'a teşekkür etti.

Şanlıurfa, Aksaray, Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.05.2020 01:56 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Belediye Başkanı Şanlıurfa'dan Niğde ve Aksaray'a işçiler için ramazan kolisi götürdü - Son Dakika

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