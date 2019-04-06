Son Dakika Haberleri: Belediye Başkanı Sarı, Çalışanlar ve Vatandaşlarla Buluştu

Belediye Başkanı Sarı, Çalışanlar ve Vatandaşlarla Buluştu

47 dakika önce

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, belediye çalışanları ve vatandaşla yemekte bir araya geldi.

Belediye Başkanı Sarı, Çalışanlar ve Vatandaşlarla Buluştu, System.String[]
Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, belediye çalışanları ve vatandaşla yemekte bir araya geldi.

Sarı, belediye binası bahçesinde düzenlenen programda, göreve başladığı ilk günde sözünü tutup makam odasının kapısını söktürdüğünü, bundan sonra da sözlerini tutmaya devam edeceğini söyledi.

Herkesin eşit çalışma şartları altında olacağını vurgulayan Sarı, "Cenabıhakk'a verdiğimiz sözü, kendime verdiğim sözü inşallah icra edeceğim. Ne söyledim? Dedim ki, Türkiye Cumhuriyeti'nin hukukunun dışında hiçbir şeye müsaade etmem. Cenabıhakk'ın rızası dışında olan hiçbir işe meyil etmem. Arkasından dua almayacağım hiçbir iş yapmam. Personel kardeşlerime söylüyorum. Biz bir aileyiz, ailenin içerisinde kırgınlıklar olabilir ancak küskünlüklerin olmaması lazım." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 11:01 Kaynak: AA

Amasya, Güncel
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