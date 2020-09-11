Belediye Başkanı Sarı, sosyal tesis inşaatlarını inceledi - Son Dakika

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, ilçe merkezinde yapımı devam eden taziye evi inşaatlarını inceledi.

Fevzipaşa, Yeşilevler ve Atatürk mahallelerindeki inşaat çalışmalarını yerinde gören Sarı, çalışmalarla ilgili bilgi alarak mahalle muhtarları ve vatandaşların sorunlarını dinledi.

Belediye Başkanı Mehmet Sarı, taziye evlerinin en kısa zamanda hizmet vermeye başlayacağını söyledi.

Vatandaşlardan gelen taleplere anında karşılık verdiklerini ve taziye evlerinin önemli bir ihtiyacı giderdiğini belirten Sarı, şunları kaydetti:

"Hayata geçirdiğimiz çalışmalar kapsamında kadınların da kullanabileceği sosyal tesislerin inşaatı için çalışmalara başlamış durumdayız. Şuan itibariyle yapımı devam eden taziye evlerimiz içerisinde mescidi, yemek salonu, mutfağı, oturma salonu ve lavabosu olmak üzere ayrı ayrı 4 üniteden oluşacak. Böylelikle yapılmakta olan taziye evlerimizin ilçemize ve mahalle sakinlerimize hayırlı olmasını diliyorum."