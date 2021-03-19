Belediye Başkanı Savran: "İnşallah ilimizde petrol bulunur" - Son Dakika

Belediye Başkanı Savran: "İnşallah ilimizde petrol bulunur"

19.03.2021 20:47

Belediye Başkanı Savran: "İnşallah ilimizde petrol bulunur" Nevşehir'de petrol heyecanı yaşanıyor Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Müdürlüğü petrol hakkında müteallik kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Nevşehir'de yapılacak çalışmalar heyecanlandırdı.

Belediye Başkanı Savran: "İnşallah ilimizde petrol bulunur"

Nevşehir'de petrol heyecanı yaşanıyor

NEVŞEHİR - Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Müdürlüğü petrol hakkında müteallik kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Nevşehir'de yapılacak çalışmalar heyecanlandırdı.

Resmi gazetede yayımlanan petrol arama izni ile ilgili açıklamada bulunan Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, "Nevşehir'de böyle bir şey olursa bölgede petrol yatağı bulunursa bu sadece enerji anlamında değil getirmiş olduğu finansal gelirle bölgenin ekonomisinin kalkınmasına da çok faydalı olacak dedi." Savran, "Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı özel bir girişimcinin isteği ile petrol aram ruhsatı verdi. Tabi daha önce fizibilitesi yapılmış petrol çıkma ihtimali yüksek olduğu için muhtemelen bu başvuru yapıldı. Tabi ki bu ciddi bir kaynak, hem Nevşehir için hem Türkiye için. Biliyorsunuz çağımızda enerji çok önemli. Petrolde bu enerji kaynaklarının başında geliyor. Çok değerli ve finansal olarak da katkıları var. Nevşehir'de böyle bir şey olursa bölgede petrol yatağı bulunursa bu sadece enerji anlamında değil getirmiş olduğu finansal gelirle bölgenin ekonomisinin kalkınmasına da çok faydalı olacak. Zaten Nevşehir'de planladığımız işler arasında istihdamı artırıcı, özel sektörün yatırımını teşvik edici işler var. Böyle bir şeyin olması işimizi kolaylaştıracak gibi gözüküyor. İnşallah ilimizde petrol bulunur diyoruz" şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Savran: İnşallah ilimizde petrol bulunur
Belediye Başkanı Savran: İnşallah ilimizde petrol bulunur
Belediye Başkanı Savran: İnşallah ilimizde petrol bulunur
Belediye Başkanı Savran: İnşallah ilimizde petrol bulunur

Nevşehir, Gazete, Enerji, Petrol, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Belediye Başkanı Savran: 'İnşallah ilimizde petrol bulunur' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Gölette kaybolan gençlerin cansız bedenine ulaşıldı Oğlunun teşhisi için adli tıp kurumuna getirilen annenin feryatları yürek dağladı Instagram, WhatsApp ve Messenger çöktü ABD Başkanı Biden, uçağa binerken 3 kez üst üste düştü 7 golün atıldığı maçta Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor'a 4-3 mağlup oldu Katie Price altıncı kez hamile kaldı Duygu Delen davasının seyrini değiştirecek yeni görüntü! Aşağıya düşerken bilinci açıktı Komünist Başkan yaptı yine yapacağını! Tunceli Belediyesi'nde işçi maaşı 8 bin TL oldu
Vedat Milor'dan sosyal medyayı ikiye bölen anket Vedat Milor'dan sosyal medyayı ikiye bölen anket         
21:34
Penaltı kararı sonrası itirazdan sarı kart gören Fatih Terim çılgına döndü: Gel burada göster Penaltı kararı sonrası itirazdan sarı kart gören Fatih Terim çılgına döndü: Gel burada göster         
21:18
Demirtaş'tan kapatma davası ve Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesiyle ilgili açıklama: Ağır bir anayasal suçtur Demirtaş'tan kapatma davası ve Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesiyle ilgili açıklama: Ağır bir anayasal suçtur         
20:42
Hakan Çalhanoğlu'nun yeni sezon için Manchester United ile anlaştığı iddia edildi Hakan Çalhanoğlu'nun yeni sezon için Manchester United ile anlaştığı iddia edildi         
20:26
Son Dakika: Türkiye'de 19 Mart günü koronavirüs nedeniyle 87 kişi vefat etti, 21 bin 30 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 19 Mart günü koronavirüs nedeniyle 87 kişi vefat etti, 21 bin 30 yeni vaka tespit edildi         
19:14
ABD'den S-400 açıklaması: Tek çözüm yolu Türkiye'nin vazgeçmesi ABD'den S-400 açıklaması: Tek çözüm yolu Türkiye'nin vazgeçmesi         
18:10
İki günde üçüncü tepki! İmamoğlu bu kez Cuma namazı çıkışı protesto edildi İki günde üçüncü tepki! İmamoğlu bu kez Cuma namazı çıkışı protesto edildi         
17:29
Kırmızı şehir bu kez gerçekten alarm veriyor! 5 öğretmen vefat etti, 11 okul karantinaya alındı Kırmızı şehir bu kez gerçekten alarm veriyor! 5 öğretmen vefat etti, 11 okul karantinaya alındı         
15:55
Ne miras kaldı ne de biri torpil yaptı! Ayakkabı boyayarak başladı, şimdi dünyaları var Ne miras kaldı ne de biri torpil yaptı! Ayakkabı boyayarak başladı, şimdi dünyaları var         
14:33
Kazada ölen kocasının ayaklarına sarılıp bırakmak istemedi Kazada ölen kocasının ayaklarına sarılıp bırakmak istemedi         
13:53
Baharı bekleyen İstanbul'a kar sürprizi! Meteoroloji tarih verdi: Kuvvetli geliyor Baharı bekleyen İstanbul'a kar sürprizi! Meteoroloji tarih verdi: Kuvvetli geliyor         
13:12
Samsun'da vaka sayısının neden rekor kırdığı anlaşıldı! Pozitif çıkan vatandaşlar kendilerini gizlemiş Samsun'da vaka sayısının neden rekor kırdığı anlaşıldı! Pozitif çıkan vatandaşlar kendilerini gizlemiş         
12:54
İzmir Tire'de 60 milyon TL'ye yapılan modern statta 2 yıldır profesyonel maç yapılmıyor İzmir Tire'de 60 milyon TL'ye yapılan modern statta 2 yıldır profesyonel maç yapılmıyor         
12:53
Her yaptığıyla gündem olan fenomen Duygu Özaslan bu sefer de iç çamaşırı tanıtımı yaptı Her yaptığıyla gündem olan fenomen Duygu Özaslan bu sefer de iç çamaşırı tanıtımı yaptı         
12:39
48 TL'lik faturası 4 bin 485 TL gelince neye uğradığını şaşırdı 48 TL'lik faturası 4 bin 485 TL gelince neye uğradığını şaşırdı         
12:30
ATV'nin 'Akıncı' dizisindeki cezaevi sahnesi, Adalet Bakanlığı'nda büyük rahatsızlığa neden oldu ATV'nin 'Akıncı' dizisindeki cezaevi sahnesi, Adalet Bakanlığı'nda büyük rahatsızlığa neden oldu         
10:50
UEFA Avrupa Ligi'nde insanlık dışı faul! Talihsiz kalecinin son hali korkuttu UEFA Avrupa Ligi'nde insanlık dışı faul! Talihsiz kalecinin son hali korkuttu         
09:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2021 21:45:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Belediye Başkanı Savran: "İnşallah ilimizde petrol bulunur" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei