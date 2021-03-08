Başkan Savran, kamu kurumlarında çalışan kadınlara hediye dağıttı - Son Dakika

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çeşitli kamu kuruluşlarından çalışan kadınları ziyaret ederek hediye takdim etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Başkan Savran'ın eşi Nejla Savran ile belediye ve hükümet konağındaki çeşitli kurumlarda görev yapan kadınları çalışma alanlarında ziyaret ettiği bildirildi.

Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Kadın Çalışmaları Merkezi (KAÇEM) kursiyerleri tarafından hazırlanan hediye paketlerinin dağıtımını yapan Savran, kadınların belediyenin çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerini aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Savran, kadının, Türk kültüründe ve İslam dininde önemli bir konuma sahip olduğunu belirterek, "Cennet anaların ayakları altındadır. Dünya Kadınlar Günü her ne kadar yılda bir gün olsa da kadınlar her gün değerlidir." dedi.