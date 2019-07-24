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Belediye Başkanı Saygılı'dan 24 Temmuz Mesajı

1 saat önce

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, 24 Temmuz Gazeteciler Ve Basın Bayramı Dolayısıyla Kutlama Mesajı Yayımladı.

Belediye Başkanı Saygılı'dan 24 Temmuz Mesajı, System.String[]

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladığı mesajında Başkan Saygılı yaptığı açıklama, "Tarafsız ve özgür bir basının varlığı, güçlü demokrasilerin vazgeçilmez unsurudur. 24 Temmuz 1908 tarihinde Türk basınında sansürün kaldırılması, 'Gazeteciler ve Basın Bayramı' olarak her yıl 24 Temmuz`da kutlanmaktadır. Basının, iletişimin temel taşlarından ve demokrasinin işlemesini sağlayan en önemli kurumlardan biri olarak bireylerin gerçekleri öğrenmesinde ve düşüncelerini ifade etmesinde en etkili araçlardan birisidir. Demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri olan basının işlevini en iyi şekilde yerine getirilebilmesi için basın özgürlüğü hayati önem taşımaktadır"

Başkan Saygılı, "Halkımıza doğru haber alma imkanı sağlayan ve düşüncelerini başkaları ile paylaşmasına aracı olan basın kuruluşları, önemli bir toplumsal görev icra etmektedir. Başta ilimiz basın mensupları olmak üzere tüm basın mensuplarımızın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ilkeli ve tarafsız bir anlayışla görevlerini ve yayınlarını sürdüreceğine olan inancımın tam olduğunu belirterek 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim." İfadelerini kulandı.

Mehmet Saygılı, Kırıkkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 08:49 Kaynak: Bültenler
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