Belediye Başkanı Saygılı'dan asfalt işçilerine karpuz ikramı - Son Dakika

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, asfalt döken işçilere karpuz ikram etti.

Tepebaşı Mahallesi Köprüler Caddesi'nde asfalt çalışması yapan personeli ziyaret eden Saygılı, işçilerle sohbet etti.

Saygılı, Kırıkkale Belediyesi bünyesinde çalışan bütün işçilerle gurur duyduğunu belirterek, tüm işçilerin Kırıkkale için büyük özveriyle çalışarak emek verdiğini söyledi.

Yaklaşık 120 derece sıcaklığa sahip asfalt üstünde çalışan personele kolaylıklar dileyen Saygılı, şöyle konuştu:

"Arkadaşlarımız yoğun bir şekilde şehir genelinde ciddi bir çalışma yürütüyor. Özellikle pandemi döneminden ekiplerimiz de ciddi şekilde etkilendi. Ancak şehrimize hizmet etme konusunda geri kalmadık. Diğer birimlerden yaptığımız takviyeler ile çalışmalarımıza devam ettik. Hepiniz bizler için kıymetlisiniz. Çalışmalarınızda özellikle maske, mesafe ve hijyen kurallarına titizlik göstermenizi istiyorum. Çalışmalarınızda başarılar dilerim, Rabbim yardımcınız olsun."

İşçiler de karpuz ikramından dolayı Başkan Saygılı'ya teşekkür etti.