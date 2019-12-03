Belediye Başkanı Saygılı'dan engelli kardeşlere ziyaret

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında bedensel engelli kardeşleri ziyaret etti.

Yaylacık Mahallesi'nde ikamet eden Pınar ve Bilge Sarı'yı evlerinde ziyaret eden Saygılı, kardeşlerin günlerini kutladı.

Saygılı, bir gün değil, her gün engelli vatandaşların yanında olduklarını belirterek, Kırıkkale Belediyesi olarak engelli vatandaşlara her zaman destek verdiklerini söyledi.

Geçtiğimiz aylarda engelli vatandaşlar için kentin birçok yerine engelli şarj istasyonu koyduklarını anımsatan Saygılı, her zaman engelli vatandaşların ihtiyaçlarını gidermeye çalışacaklarını dile getirdi.

Pınar ve Bilge kardeşler de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, sürpriz ziyaretinden dolayı Başkan Saygılı'ya teşekkür etti.