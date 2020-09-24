Belediye Başkanı Saygılı'dan sağlık çalışanlarına süt şekeri ikramı - Son Dakika

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına süt şekeri gönderdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Başkan Saygılı'nın Yüksek İhtisas Hastanesinde görev yapan sağlık çalışanlarına süt şeker gönderdiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Saygılı, "Salgına karşı en büyük mücadeleyi sağlık çalışanları veriyor. İlimizdeki bütün doktorlarımız, hemşirelerimiz, sağlık çalışanlarımız taktire şayan fedakarlık göstermekteler. En riskli meslek olmasına rağmen görevlerini fedakarca ve büyük bir özveriyle yerine getiriyorlar." ifadelerini kullandı.