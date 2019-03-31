Son Dakika Haberleri: Belediye Başkanı Seçen, Oyunu Kullandı

Belediye Başkanı Seçen, Oyunu Kullandı

1 saat önce

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Mustafa Çalışkan İlkokulu'nda kullandı.

Belediye Başkanı Seçen, Oyunu Kullandı, System.String[]
Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Mustafa Çalışkan İlkokulu'nda kullandı.

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen eşi ve kızı ile birlikte Esentepe Mahallesi'ndeki Mustafa Çalışkan İlkokulu'ndaki 1062 No'lu sandıkta oyunu kullandı. Oy kullanmadan önce sandık görevlilerine başarılar dileyen Belediye Başkanı Atilla Seçen, oy vermek için sırada beklediği sırada, yaşlı seçmenlere öncelik tanıdı ve öncelikli olarak onların oy kullanmasını sağladı.

Seçen daha sonra yapılan seçimin hayırlara vesile olması temennisi ile oyunu eşi ve kızı ile birlikte kullandı. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 02:34 Kaynak: İHA

Esentepe Mahallesi, Nevşehir, Politika
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