Belediye Başkanı seçilen Galip Vidinlioğlu, görevi devraldı

Belediye Başkanı seçilen Galip Vidinlioğlu, görevi devraldıKASTAMONU - 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinde Kastamonu Belediye Başkanlığına seçilen Op. Dr. Galip Vidinlioğlu, Kastamonu Belediye Başkanlığı görevini teslim aldı.

KASTAMONU - 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinde Kastamonu Belediye Başkanlığına seçilen Op. Dr. Galip Vidinlioğlu, Kastamonu Belediye Başkanlığı görevini teslim aldı.

MHP'den Kastamonu Belediye Başkanlığına seçilen Op. Dr. Galip Vidinlioğlu, mazbatasını aldıktan sonra Kastamonu Belediyesinde düzenlenen törenle görevi eski Belediye Başkanı Tahsin Babaş'tan devraldı.

Devir öncesinde Kastamonu Belediyesi önünde tören düzenlendi. Törende konuşan Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Galip Vidinlioğlu, "Yaklaşık 4,5 aylık bir seçim süreci yaşadık. Bizleri adaylık noktasında onurlandıran ve bana 'Evladım emaneti alda gel' diyen ve bize güvenen sayın Genel Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte beni Genel Başkanımıza mahcup etmediniz, verdiğiniz destekten dolayı hepinizden Allah razı olsun. Seçim sürecinde çok fazla yerde salon toplantısı yaptım. Çok fazla kahvehane toplantısı yaptım. Evlere konuk oldum. Fakat bugüne kadar hiç heyecanlanmadım. Ben yola çıkarken, 'Terk etmedi sevdan beni Kastamonu' demiştim. Çok şükür beni sevdama kavuşturdunuz. Allah hepinizden razı olsun" dedi.

"Verdiğimiz her sözün arkasındayız"

Türkiye'de destan yazdıklarını söyleyen Vidinlioğlu, "Herkes bizi konuşuyor. 4-5 gündür omuzlarımda öyle bir yük var ki. Kolay değil her 2 kişiden 1'inin oyunu almak. Bugünden itibaren Allah'ın izniyle sizlerin desteğiyle bu şehri birlikte yönetmeye başlayacağız. Bu konuda desteğinizi esirgemeyeceğinizi biliyorum. Çıktığımız ilk günden beri biz şehri ortak akılla yöneteceğimizi söyledik. STK'lar, üniversitemiz, kamu kurum kuruluşlarının mutlaka desteğini alacağız. Şu andan itibaren artık bütün Kastamonu'nun Belediye Başkanıyım. Partili, partisiz herkesin Belediye Başkanıyım. Bu sözümü tekrar ederek devam etmek istedim. Çünkü çeşitli spekülasyonlar ortada dolaşabilir. Bütün Kastamonu'nun belediye başkanı olacağıma dair tekrardan size söz veriyorum. Bir tek derdim var benim, liyakat ve adalet. Adaletli yönetim, liyakatli yönetim her şeyden önce gelir. Belediyeyi devralma durumumuzu sizlerle paylaşacağım. Bunu herkesin bilmeye hakkı var. Neyi devraldığımızı, ne yapacağımızı en kısa zamanda paylaşacağız. Ortak akılla yöneteceğiz. Bu sözümüzden vazgeçmeyeceğiz. Sözümüzü sonuna kadar tutacağız. Her sözümüzün arkasındayız. Biz, 1 Nisan'dan itibaren verilen bütün sözlerinde takipçisi olacağız. Sayın Genel Başkan Yardımcımız Sadir Durmaz bey ve Genel Başkan Yardımcımız Semih Yalçın hocam 'Kastamonu destan yazdı. Kastamonu çok özel bir şehir. Bizimde özel şehrimiz. Her sıkıntınızda yanınızdayız. Çıkın gelin, her türlü problemi çözeriz' dediler. Bugün 'Bismillah' deyip işe koyulma zamanı. Son zamanlarda da belediye çalışanlarıyla ilgili spekülasyonlar yapılıyor. Sizlerle birlikte çalışacağız. Onun için hiç tedirgin olmayın. Evvel Allah hepinizi kucaklamasını biliriz. Ne zor günlerden geçtiğinizi ben çok iyi biliyorum" diye konuştu.

"MHP'de siyaset yapmak her baba yiğidin harcı değildir"

Yaklaşık 4,5 ay önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından MHP Kastamonu İl Başkanlığı görevine getirildiğini belirten MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın ise, "Genel başkanımıza emaneti geri alma sözünü vermiştik. Kendileri de bize olan inancını ifade etmişti. Kastamonu, bizi Milliyetçi Ülkücü Hareket'in liderine mahcup etmediğiniz için Allah sizden bin kere razı olsun. MHP'de siyaset yapmak her baba yiğidin harcı değildir. Bunu bir üstünlük olarak ifade etmiyorum. Ama cefa; fedakarlık, karşılıksız sevmeyi gerektirir. Dolayısıyla, biz liderimizin de ifadeleriyle, 'Biz bu ülkeyi karşılıksız sevdik', biz 'Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben' diyoruz. Biz, elini öptüğümüzde dudağımızın, elini sıktığımızda elimizin kirlenmediği bir lidere sahibiz. Biz siyasetimizi bu prensiplerle yapıyoruz. Biz Allah'tan korkuyoruz. Biz kuldan utanıyoruz. Biz yetim hakkı yemeyiz. Biz devletin malını beytül mal biliriz. Kastamonu'yu yönetecek reisinde şehr-ül emin olmasını isteriz. Kastamonu'yu bu saatten sonra Şehr-ül Emin yönetecek. Ekibiyle beraber, devletin malını da beytül mal görecek" şeklinde konuştu.

"Liyakata dayalı bir belediyecilik yapacağız"

Tüm siyasi partilerin belediye meclis üyelerine adaylarına gösterdikleri olgunluktan dolayı teşekkür eden Başkan Aydın, "Bu seçimi bir kişi kazanacaktı ve diğerleri de normal hayatlarına devam edecek. Tersi bir durumda olabilirdi; bu hiç önemli değil. Çünkü biz, milletimizin takdirine sonuna kadar inanan bir siyasi hareketiz. Bunun için milletimiz bizi tercih etti. İnşallah verdiğimiz sözleri harfiyen yerine getirmeye gayret edeceğiz. Ayırmadan, kayırmadan siyaset yapacağız. Op. Dr. Galip Vidinlioğlu, bundan sonra sadece MHP'lilerin, ülkücülerin belediye başkanı değil, tüm Kastamonu'nun belediye başkanı olacak. İl Başkanı olarak bunun sözünü veriyorum. Hiç kimsenin spekülatif söylemlerine itibar etmeyin. Kim liyakatliyse görevine devam edecek. AK Partili olması CHP'li olması hiç önemli değil. Bu korkuyu salanlar, buradan ekmek çıkmayacağını bilsinler. Biz, insanların ekmeğiyle aşıyla oynamayız. 20 yıl bu belediyeyi biz yönettik; hiç kimseyi sınıflarına ayırarak değerlendirmedik. Bunu en iyi bilen sizlersiniz, o konuda hiç endişe etmeyin. Liyakata dayalı bir belediyecilik yapacağız" ifadelerini kullandı.

"Biz, belediyecilik dışında hiçbir şey yapmayacağız"

Kastamonu'nun çehresini değiştireceklerini söyleyen Aydın, şöyle konuştu: "İşimiz sadece belediyecilik olacak. Biz belediyecilik dışında hiçbir şey yapmayacağız. Hiç endişe etmeyin, biz sizler gibiyiz. Ülkücüler, Türk milletinin ortalamasını yaşayan insanlardır. Sizin derdinizi de, sıkıntınızı da biliyoruz. Her zaman Kastamonu insanının yanında olmaya gayret edeceğiz. Ne yaparsanız yapın, biz mücadelemizi yaptık, 30 Mart Cumartesi akşamı halkımıza teslim olduk. Kararı siz verdiniz, sizin kararınızın üzerine başka bir karar yok"

"Bizi destekledikleri için tüm Kastamonu halkına teşekkür ediyoruz"

Türkiye'nin sıkıntılı günlerden geçtiğini vurgulayan Aydın, şunları kaydetti: "Halen daha sıkıntıya sokmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla biz bir olacağız, bütün olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'da, MHP Genel Başkanımız Devlet Bahçeli de, yedi düvele karşı mücadele ediyor. Cenabı Allah yar ve yardımcılar olsun. Biz de onlardan aldığımız talimatlarla bulunduğumuz kentlerde varlığımızı sürdürmeye devam edeceğiz. 24 Haziran'da oluşturulan Cumhur İttifakı devam ediyor ve devam edecek. Çünkü Türk milletinin ve devletinin buna ihtiyacı var. Yılan hala girdiği delikte. Tehlike geçmedi. Biz Kastamonu olarak, üzerimize ne düşüyorsa; bütün siyasi partilerle birlikte yapacağız. Birazdan Galip hoca başkanlığı devir alacak ve görevine başlayacak. Tüm Türkiye Kastamonu'yu konuşuyor. Dün rahmetli Başbuğumuzun kabrindeydim. Sizler adına tüm tebrikleri kabul ettim. Destan yazdınız; bu destan yıllarca okunacak. Bütün Kastamonu halkına çok teşekkür ediyorum. Son olarak diyorum ki; yaşasın Türk milleti, yaşasın Türk Devleti, yaşasın Milliyetçi Ülkücü Hareket, Ne mutlu Türk'üm diyene"

Belediye önündeki törenin ardından Vidinlioğlu, beraberinde İl Başkanı Aydın ve diğer partililerle birlikte Belediye Başkanlığı makamına geldi. Vidinlioğlu, burada eski Belediye Başkanı Tahsin Babaş tarafından karşılandı.

Belediyenin mührünü teslim eden eski Belediye Başkanı Tahsin Babaş, "Halkın tercihi ve takdiri üzerinde hiçbir şey yoktur. Bu bir hizmet yarışıdır. Bu hizmet yarışında bayrağı teslim ediyorum. Belediyecilik hizmetlerinde ve diğer hizmetlerde elimizden gelen her türlü yardımı yapacağımızın bilinmesini istiyorum. Başlattığımız projeler vardı. Takdir ederlerse o projelerin tamamlanmasında hiçbir türlü geri durmadan birlikte beraber bu işlerin yapılması tarafındayım. Halka küsme ve tavır koyma olmaz. Ben Kastamonuluyum. Bundan sonrada bana da bir görev düşerse hizmet etmeye devam ederim. Özellikle Op. Dr. Galip Vidinlioğlu'nu, MHP'nin, değerli il başkanını ve arkadaşları kutluyorum. Hakkınızı helal edin" dedi.

Mührü teslim alan yeni Belediye Başkanı Op. Dr. Galip Vidinlioğlu ise, "Her seçimin bir kazanını oluyor. Sayın başkanıma 25 yıllık memuriyet hayatı ve 5 yıllık başkanlık hayatında yaptıkları hizmetlerden ötürü teşekkür ediyorum. Bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz. Burası 30 yıllık yuvanız. Kapımız her zaman açık. Tabii ki sıkıntılı durumlarda sizde uygun görürseniz başvuracağız. Güzel bir seçim süreci oldu. Demokratik olgunlukla gerçekleştirildi" diye konuştu.

Daha sonra Galip Vidinlioğlu, devir teslim defterini imzaladı ve belediye başkanlığı koltuğuna oturdu. Ardından Vidinlioğlu, vatandaşlarla sohbet ederek tebrikleri kabul etti.

