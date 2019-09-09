Son Dakika Haberleri: Belediye Başkanı Sekmen'den yeni eğitim-öğretimi yılı mesajı
Son Dakika Güncel Haber

Belediye Başkanı Sekmen'den yeni eğitim-öğretimi yılı mesajı

48 dakika önce

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlaması nedeniyle mesaj yayımladı.

Belediye Başkanı Sekmen'den yeni eğitim-öğretimi yılı mesajı, System.String[]

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlaması nedeniyle mesaj yayımladı.

Sekmen, mesajında bugün başlayan yeni eğitim-öğretim yılında eğitim camiasına başarı dileğinde bulundu.

Kent genelinde yaklaşık 150 bin öğrencinin ders başı yaptığını belirten Sekmen, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"150 bin öğrenci demek aydınlık yarınlarımıza uzanan yolda 150 bin temel taş ve müreffeh Türkiye demektir. Okul ise zenginlik, öğrenci ve geleceğimizi elde etmemizi sağlayacak olan beşeri sermaye demektir. Okullar, bireysel ve toplumsal sorumluluk duygusu aşılar, milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerleri benimsetir ve bu değerlerin gelecek nesillere aktarılmasını sağlar."

Sekman, mesajında, bilginin, bilim ve teknolojinin önemine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Günümüzde bilgiden uzak toplumlar zayıf ve vasat kalıyor. Bizim yapmamız gereken bilgiyi üreten olmak. Bilgiyle güçlenecek ve gelişeceğiz. Aydınlık yarınlara ve muasır medeniyetler seviyesine bilgiyle ulaşacağız."

Mehmet Sekmen, Türkiye, Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 02:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kurtlar Vadisi dizisi 2020 yılında Netflix'te mi yayınlanacak?
CHP Mersin Milletvekili Antmen: Kronolojik olarak 'Süleyman Soylu'yu Anlama Kılavuzu' yaptık Fatih Altaylı: İnan Kıraç yerli otomobil grubundan çekiliyor Moldova'da gerginlik, Şenol Güneş sinirlendi!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 15:40:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Belediye Başkanı Sekmen'den yeni eğitim-öğretimi yılı mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]