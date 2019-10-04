Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Arguvan'da ziyaret ve inceleme yaptı

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Arguvan ilçesinde çeşitli temaslarda ve ziyaretlerde bulunup, çalışmaları yerinde inceledi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Arguvan Kaymakamlığı ile Belediye Başkanlığını ile siyasi partileri da ziyaret edip, Arguvan Kültür Kompleksinde muhtarların sorunlarını dinledi.



Arguvan İlçesinde gerçekleştirilen programa, Arguvan Kaymakamı Abdullah Şahin, Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, Malatya Su Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Yaşar Karataş, AK Parti İlçe Başkanı Kudret Kılıç, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Hasan Kınık, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanı Ulaş Çapur, daire başkanları, şube müdürleri ile muhtarlar katıldı.



Arguvan Kültür Kompleksinde gerçekleştirilen toplantıda muhtarlar adına kısa bir teşekkür konuşması yapan Arguvan Muhtarlar Dernek Başkanı Ekrem Aslan, "Mahallelerimizin sorunlarının çözümünde, vatandaşlarımızın refahının artırılmasında ve kamu hizmetlerinden istifade edilmesi konusunda muhtarlar olarak yapmış olduğumuz başvuruların dikkate alınarak karşılanmasında Büyükşehir Belediye Başkanımızın büyük katkıları bulunduğunu bilmekteyiz" ifadelerini kullandı.



Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş ise, Büyükşehir Belediye Başkanını ilçelerinde ağırlamaktan duyduğu onuru dile getirerek, "Büyükşehir Belediye Başkanımızın ziyaretleriyle sorunlara, yerinde birlikte beraber konuşarak çözüm aramaktayız" şeklinde konuştu..



Sayın Belediye Başkanımız geldiğinde ilçemizdeki bütün siyasi partilerin ilçe başkanlıklarını ziyaret etti. Bugünkü toplantıya bütün ilçe başkanlarını davet etti. Bu çok güzel ve önemli bir davranıştır" diyen Arguvan Belediye Başkanı Kızıldaş daha sonra ilçelerine yapılan hizmetler ile yapılması gerekenler hakkında da bilgiler aktararak ilçelerinin sorunlarını dile getirdi.



Toplantı sırasında kısa bir selamlama konuşması yapan Kaymakam Abdullah Şahin de, "Yapılmakta olan bu istişare toplantısının ilçemize hayırlar getireceğine inanıyorum. Gerçekleştirilen bu toplantıların her zaman ilçelere faydaları olmuştur. Sorunlar ve talepler birinci ağızdan dile getirilir." dedi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, "Büyükşehir Belediyesi olarak ilgili daire başkanlarımız, şube müdürlerimiz ile birlikte ilçelerimize ziyaretler düzenleyerek, ilçelerimizin sorun ve sıkıntılarını yerinde ilgili arkadaşlarımızın katıldığı bu toplantılarda ele alarak çözümü için planlamalar yapıyoruz. İlçelerimizde gerçekleştirmiş olduğumuz bu toplantılar ile ilçelerimizin sorunlarını masaya yatırıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak her ilçemiz için ayrı bir çalışmamız bulunmakta. İlçemizin, tarihi, ekonomik, coğrafik durumundan, sosyal ve kültürel yapısı ile siyasi dengeleri içeren geniş kapsamlı çalışmalar yapmaktayız" dedi.



Memleket işini gönül işi olarak bildiklerini dile getiren Gürkan, " Biz gönüller yapmaya geldik. Biz lafla, sözle işleri yürütmek yerine iş yapmaya gayret edeceğiz. Birliğimizi, beraberliğimizi bozmak isteyen, içimize nifak ve fesat sokmak isteyen, bizim değerlerimizle bizi atlatmak isteyen, bizi birbirimize düşman etmek isteyenler var. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın ve edep noktasında da birbirimize karşı sevgi-saygı kuralına uymamız lazım. Biz aramıza nifak sokmak isteyenlere müsaade etmeyeceğiz.



Bizim ortak paydamız Türkiye'dir. Malatya üzerinden düşünürsek Malatya'dır. Arguvan üzerinden düşünürsek Arguvan'dır. Arguvan'ı daha fazla nasıl yaşanabilir, huzurlu bir ilçe haline nasıl getirebiliriz bunun gayret ve çabası içerisinde olmamız lazım. İlçemizin 49 Mahallesi bulunmakta. İlçemizin sorunlarını biliyoruz ama bu sorunları bizzat muhataplarından dinlemek için buradayız" şeklinde konuştu.



Başkan Gürkan'ın konuşmasının ardandan mahalle muhtarları mahalleleri ile ilgili sıkıntı ve sorunları dile getirdiler. - MALATYA