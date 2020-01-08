Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu Açıklaması - Son Dakika
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Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu Açıklaması

6 saat önce

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, AK Parti milletvekili Mustafa Kendirli'nin belediye hakkında ki açıklamalarına CHP'de düzenlenen basın toplantısı ile yanıt verdi.

Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu Açıklaması, System.String[]

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, AK Parti milletvekili Mustafa Kendirli'nin belediye hakkında ki açıklamalarına CHP'de düzenlenen basın toplantısı ile yanıt verdi.


CHP'de düzenlenen basın açıklamasına; Belediye Başkanı Ekicioğlu, CHP Milletvekili Metin İlhan, CHP İl Başkanı Baran Genç, İYİ Parti İl Başkanı Müfit Göçen katıldı.


CHP İl Başkanı Baran Genç, AK Parti yöneticilerinin ithamlarını basından üzülerek takip ettiklerini söyledi.


Genç, "Sağlık hizmetleri ne zaman yeterli hale getirecek? Tabiat Parkı belediye yerine nasıl pastaneciye verildi? Valilik binası olması gereken alan neden başka bir kuruma veriliyor? Çevre yolu ne durumda?" diye sordu.


CHP Milletvekili Metin İlhan, "Yapılan güzel her şeyi bizler alkışlıyoruz. Fakat belediyede aynı soy addan 8 akraba çalışan var. CHP'li belediyede işçi kıyımı var diyorlar ama AK Parti'nin aldığı ilçe belediyelerinde de sözleşmeler yenilenmiyor. CHP'li belediyelerde kıyım var ama AK Parti'nin aldığı yerlerde yok deniyor. Kırşehir halkının desteği ile Selehattin Ekicioğlu'na belediye verildi. Biz, sokağı da çok iyi biliyor ve görüyoruz. Türkiye genelinde CHP'li belediyeler üzerinde baskılar var. Baskılar ve yıldırmalarla bir şey yapılamaz. Sorun Kırşehir'se gelin hep birlikte Tabiat Parkını kurtaralım. Çevre Yolu sorununu çözelim. Kamu kuruşları yöneticileri dahil herkes Kırşehir menfaatine göre hareket etsin"dedi.


Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, partililerinin verdiği destekle katıldığı basın toplantısında belediyede ki işçi çıkarımları üzerine şu açıklamayı yaptı "Elimde dosyalarla iktidar partisine de gireyim ve gerçekleri sorunları anlatayım derdim. Engellerin olduğunu hepimiz biliyoruz. Matematiksel hesaplarda var. Bizden sonra gelecekler kurumsal bir belediye alsın. Kişilerin değil kentin belediyesi olsun derdindeyiz. Finans sıkıntısını aşıyoruz. Çözümü hep birlikte üretelim isterdik ama ilk günden kapı kapanınca da gerginlikler oluyor. AK Partiye de isim listesini veriyorum. SGK Borcunu liste halinde de vereyim.


Kırşehir'de sıfır kredi ile belediye bütçesi ile kara yolları ve kendi imkanlarımızla da çalışmalar yaptık. Yaptığımız çalışmalarında reklamlarını yapmadık. Mehtap tepesi, Cumartesi pazarı, üniversite yolu, parklar gibi çalışmalar yapıldı. Yapılan her yatırımın da harcama kaydı var. Asli görevleri de anlatmanın mantığı yok.


İşsizlik sorunu yerel yönetimlerle aşılmaz ama biz aşma gayreti içerisindeyiz. Resmi evraklar her yerden temin edilebilir. 31 Mart'a kadar bin 172 çalışanı var belediyenin. Şuan da ise çalışan sayısı bin 167, 46 kişi de bünyemize katıldı. Ulaşımda 16 bin gelir 12 bin gider var. Zarar eden bir sistemi kaliteli hale getirdik. Kendi personelimizle dışarıdan pahalı olan hizmeti daha uygun fiyatlarla Kırşehir'de istihdam ediyoruz.


Çözümleri birlikte üretelim. Sizin projelerinizin de tamamlayıcısı bizleriz. 12 Ayda tamamlanmamış yapılar tamamlanacak. Ben ittifak adayı olsam da Kırşehir Belediye Başkanıyım. Engel olalım da başarısız olsunlar mantığı ile hareket edilmemeli. Siyasiler, özellikler sizlere görev düşüyor. Yapıcı ve destek olucu dil kullanmalı. Hiç kimse kusura bakmasın gerçekler var." - KIRŞEHİR

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Kırşehir, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 03:12 Kaynak: İHA
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