Belediye Başkanı Selih Ekinci sokakları dezenfekte etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Belediye Başkanı Selih Ekinci sokakları dezenfekte etti - Son Dakika

Belediye Başkanı Selih Ekinci sokakları dezenfekte etti

6 saat önce

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, Korona virüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında ilçede ekiplerle birlikte sokağa çıkarak, cadde ve sokakları bizzat kendisi dezenfekte etti.

Belediye Başkanı Selih Ekinci sokakları dezenfekte etti, System.String[]

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, Korona virüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında ilçede ekiplerle birlikte sokağa çıkarak, cadde ve sokakları bizzat kendisi dezenfekte etti.


Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, Korona virüsü tehdidine karşı ilçede tedbirleri artırdı. İlçede temizlik çalışmasına bizzat katılan Ekinci, görevlilere birlikte, Eski Urfa Caddesi, Ceylanpınar Caddesi ve Eski Derik Caddesini görevlilerle dezenfekte çalışmalarına katıldı. Ekinci korona virüsüne karşı vatandaşları temkinli olmaya çağırdı.


"Korona virüsüne karşı tedbirlerimi aldık"


Alınacak tedbirlerle bu salgının en az zararla atlatılacağını dile getiren Ekinci, "Belediye olarak üzerime düşen tedbirleri almaya çalışıyoruz. Personelimiz ve imkanlarımız ile 24 saat halkımızın hizmetindeyiz. Halk olarak gerekli tedbirini alalım. Zorunlu değilse evden çıkmayalım. Bir metre aralık mesafe izi koruyalım ve kişisel temizliğe dikkat edelim. Her zaman diyoruz, biz koltukta oturmaya değil halkımızın yanında onların içinde olacağız. Bugün şehir merkezi, dört ana caddemizi temizlik elemanlarımızla birlikte yıkadık. İnşallah hep birlikte daha temiz bir Viranşehir için el ele vereceğiz. Korona virüsünü hep birlikte def edeceğiz" diye konuştu.


Öte yandan, belediye görevlileri hoparlörlerden Türkçe, Kürtçe ve Arapça bilgilendirme yaparak vatandaşları Korona virüsüne karşı uyarıda bulunuyor. - ŞANLIURFA

Salih Ekinci, Viranşehir, Şanlıurfa, Ekinci, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 04:58 Kaynak: İHA

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