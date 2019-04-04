Son Dakika Haberleri: Belediye Başkanı Şeylan'a Hayırlı Olsun Ziyareti

Belediye Başkanı Şeylan'a Hayırlı Olsun Ziyareti

1 saat önce

AK Parti Van Milletvekilleri İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas ile AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Belediye Başkanı Şeylan'a Hayırlı Olsun Ziyareti, System.String[]
AK Parti Van Milletvekilleri İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas ile AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şeylan, yaptığı konuşmada, Çatak'a hizmet edeceği için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Çatak'ın AK Parti teşkilatına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan desteğini gösterdiğini ifade etti.

İl Başkanı Türkmenoğlu da belediye başkanının ilçede çok sevildiğini belirterek, "Siz Çataklılar adayımıza sahip çıktınız, yanında durup başkan yaptınız. İlçe teşkilatımızla kapı kapı dolaşarak büyük bir başarı gösterdiniz. Bu zaferde emeği geçen herkesi teşekkür ediyorum." dedi.


Milletvekili Kartal ve Arvas ise Çatak için sunulan tüm projelerin Ankara'da takipçisi olacaklarını dile getirdi.

Daha sonra başkan Şeylan ve AK Parti İlçe Başkanı Tahsin Babur, Çatak Kaymakamı Hamza Türkmen'i makamında ziyaret etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 07:45 Kaynak: AA

Abdurrahman Şeylan, Kartal, AK Parti, Çatak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'den Son Oy Sayısına İlişkin Açıklama Geldi: Fark 19 Bine İndi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: Lehimize 11 Bin 109 Oy Düzeltildi AK Parti'den Ankara'daki İtirazla İlgili Açıklama: Yeniden Sayımda Bin 139 Fark Lehimizde Seçimi Kazanan AK Parti'li Meclis Üyesi, "Görevi Hak Etmiyorum" Deyip İstifa Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.4.2019 21:10:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Belediye Başkanı Şeylan'a Hayırlı Olsun Ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]