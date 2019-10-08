Son Dakika Haberleri: Belediye Başkanı Şeylan'dan, Kuncu'ya ziyaret
Son Dakika Güncel Belediye Başkanı Şeylan'dan, Kuncu'ya ziyaret

Belediye Başkanı Şeylan'dan, Kuncu'ya ziyaret

1 saat önce

Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, AK Parti Genel Merkezince Çatak İlçe Başkanlığına atanan Ahmet Ardan Kuncu'yu ziyaret etti.

Belediye Başkanı Şeylan'dan, Kuncu'ya ziyaret, System.String[]

Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, AK Parti Genel Merkezince Çatak İlçe Başkanlığına atanan Ahmet Ardan Kuncu'yu ziyaret etti.

AK Parti İlçe Başkanlığı önünde Kuncu ve partililer tarafından karşılanan Şeylan ile beraberindekiler, parti binasına geçti.

Şeylan, burada yaptığı açıklamada, Kuncu'ya yeni görevinde başarı dileyerek, "Unutmamalıyız ki bu koltuk kimsenin tapulu malı değil, gelip geçicidir. Önemli olan giden kişinin küsmemesi, gelen kişiyle hareket edip bayrağı daha ileriye taşımasıdır. Her zaman yanınızda olacağımızdan emin olabilirsiniz." dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kuncu ise Şeylan ile beraberindekilere teşekkür ederek, ilçenin gelişmesi için hep birlikte hareket edeceklerini aktardı.

Abdurrahman Şeylan, AK Parti, Çatak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 05:36 Kaynak: AA
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