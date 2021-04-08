Çatak Belediye Başkanı Şeylan'dan kurum ziyaretleri - Son Dakika

Van'ın Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, ilçedeki kurum amirlerini ziyaret etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Ziraat Bankası Çatak Şubesi, İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü, Nüfus Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Çatak Mal Müdürlüğü ile Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'nü ziyaret eden Şeylan, hizmetlerde kurumlar arası ilişkilerin çok önemli olduğunu söyledi.

Çatak Belediyesi olarak tüm kurumlarla uyum içinde çalıştıklarını ifade eden Şeylan, şöyle konuştu:

"Kurumlar, ilçemizin kalkınması ve gelişmesi için önemli hizmetlerde bulunuyor ve yatırımlar yapıyor. Vatandaş odaklı çalışan tüm kurum ve kuruluşların çabalarının önemsenmesi ve takdir edilmesi gerekiyor. Belediyemizin çalışma alanları ve konularının önemli bir kısmında kurumlarımızla istişare ve işbirliği gerekiyor. Bunun için sık sık kurum amirleriyle bir araya gelerek görüşmelerde bulunuyoruz."

Şeylan'a, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Ardan Kuncu eşlik etti.