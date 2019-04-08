Son Dakika Haberleri: Belediye Başkanı Sezer'den Ziyaret

Belediye Başkanı Sezer'den Ziyaret

15 dakika önce

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Kaymakam Vekili Ahmet Narinoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Belediye Başkanı Sezer'den Ziyaret, System.String[]
Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Kaymakam Vekili Ahmet Narinoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Gölcük Kaymakam Vekili Ahmet Narinoğlu, Sezer'i tebrik ederek, "Demokratik bir seçim sonrasında Gölcük Belediye Başkanı olarak yetki aldınız. Hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. Bizim de üzerimize düşen her ne iş varsa iş birliğine ve sorumluluğuna açığız. Tekrar tebrik ediyorum. Gölcük kazandı diyorum." dedi.

Sezer de Narinoğlu'na teşekkür ederek, "31 Mart Yerel Seçimi demokratik bir yarıştı. Bu yarış neticesinde halkımız, hemşehrilerimizin teveccühü ile seçilmiş bulunuyoruz. Bu zamana kadar Gölcük için hizmet vererek taş taş üstüne koyanlara teşekkür ediyoruz. Biz de inşallah elimizden geldiğince hemşehrilerimizin hizmetkarı olarak çalışacağız. Bu 5 yıllık bir sürecin hem memleketimize hem de milletimize hayırlı olmasını dilerim." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 03:34 Kaynak: AA

Ali Yıldırım Sezer, Ahmet Narinoğlu, Gölcük, Güncel
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