Son Dakika Haberleri: Belediye başkanı sigara izmariti ve çöp topladı
Son Dakika Güncel Belediye başkanı sigara izmariti ve çöp topladı - Son Dakika

Belediye başkanı sigara izmariti ve çöp topladı

6 saat önce

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, belediye meclisi üyeleri ile şehirde temizlik çalışmalarına katılarak yerlerden sigara izmariti ve çöp topladı.

Belediye başkanı sigara izmariti ve çöp topladı, System.String[]

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, belediye meclisi üyeleri ile şehirde temizlik çalışmalarına katılarak yerlerden sigara izmariti ve çöp topladı.


Belediye Meclisi tarafından alınan karar sonrası, belediye meclisi üyeleri Belediye Ekicioğlu'nun da katılımıyla şehirde temizlik çalışmasına başladı. Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi önünde başlayan temizlik çalışmaları Kırşehir'de askerlik şubesi kavşağında vatandaşların da katılımlarıyla son buldu. Şehirde yapılan temizlik çalışmaları hakkında konuşan Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, "Meclis üyelerimizin böyle bir etkinliğe imza atması beni de mutlu etti. Çevreye duyarlı olmak ve toplumun çevreyi kirletmemesi açısından önemli. Toplumda çevreye karşı olan duyarsızlığa dikkat çekmek için temizlik kampanyası başlatması bizim için de toplumumuza iyi bir mesaj olacaktır" dedi.


"Belediye de, şehir de temiz olacak"


"Her yer temiz olacak" sloganıyla yola çıktıklarını ve şehre de mesaj vermeye çalıştıklarını söyleyen Başkan Ekicioğlu, "Sadece kentimizin sokakları, caddeleri, mahalleleri değil belediyenin muhasebesi de temiz olacak. Belediyenin imarı da temiz olacak. Belediyenin kültürü de temiz olacak. Meclis üyelerimizin de böyle bir kampanyaya imza atması bizim için özel bir durum" diye konuştu.


Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi önünde başlayan temizlik çalışmalarında belediye başkanı ve meclis üyeleri eldiven giyerek kaldırım kenarlarında olan sigara izmaritleri ve çöpleri yer yer esnafın da katıldığı bölgelerde temizledi. - KIRŞEHİR

Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 03:24 Kaynak: İHA
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