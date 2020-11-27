Belediye Başkanı Şimşek, GÖL-DER Başkanı Demirci ile bir araya geldi - Son Dakika

Gölbaşı Koruma, Geliştirme ve Turizm Derneği (GÖL-DER) Başkanı Gürsel Demirci ve beraberindeki dernek yönetimi, Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'i ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyaret sonrası Mogan Gölü'nde incelemelerde bulunan heyet, Şimşek'ten bilgi aldı.

Mogan Gölü çalışmaları hakkında bilgi veren Şimşek, göreve geldiği günden bu zamana kadar gölün temizlenmesi noktasında verdikleri büyük çabaların sonuçlandığını aktardı.

Şimşek, "Şükür ki artık sona yaklaştık. Mogan'ımızın temizliği için İmbat gemisi Mogan'a indi. İmbat gemisine 3 temizlik gemisi daha eşlik ediyor. Haziran 2017'de başlayan temizlik çalışmalarıyla gölün yüzde 40'ı temizlendi. İkinci ihale de tamamlandı. Mogan'ımızın kaybedecek yılları kalmadı. Bizler de süreci takip etmeye devam edeceğiz. Şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

"Dip çamuru tarımsal faaliyetlerde kullanılacak"

GÖL-DER Başkanı Demirci ise yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Mogan Gölü'ndeki temizlik çalışmaları uzun bir aradan sonra tekrar başladı. Belediye Başkanımız Ramazan Şimşek'e uzun gayret ve çabaları için çok teşekkür ederim. 2. etap ve temizlik çalışmaları bugün itibarı ile başlamış durumda. İlçemize, Ankara'mıza hayırlı uğurlu olsun. 2. etap temizlik çalışmalarında çıkan 3 milyon metreküp dip çamuru da tarımsal faaliyetlerde kullanılacak."