Son Dakika Haberleri: Belediye Başkanı "Şoför" Makam Aracı "Taksi" Oldu

Belediye Başkanı "Şoför" Makam Aracı "Taksi" Oldu

2 saat önce

Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, haftanın iki günü makam aracıyla vatandaşlara hizmet veriyor.

Belediye Başkanı
Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, haftanın iki günü makam aracıyla vatandaşlara hizmet veriyor.

Başkan Bekler, haftada iki gün birer saat direksiyon başına geçerek şoförlük yapıyor.

Vatandaşları yoldan alarak gideceklere yere götüren Bekler, seyahat sırasında onlarla sohbet ederek istek ve şikayetlerini dinliyor.

Bekler, gazetecilere yaptığı açıklamada, makam aracını taksi gibi kullanarak vatandaşlarla sohbet etme imkanı bulduğunu söyledi.

Vatandaşlara daha iyi hizmet sunmayı amaçladıklarını dile getiren Bekler, "Vatandaşları makam aracı ile yollardan alıyorum. Gidecekleri yerlere götürüyorum. Vatandaşlarımız Belediye Başkanını makam koltuğunda değil de direksiyonun başında gördüğünde ilk defa böyle bir şey ile karşılaştıklarını söylüyor." dedi.

Vatandaşlara seyahat sırasında hizmetlerinden memnun olup olmadıklarını sorduğunu aktaran Bekler, "Belediye Başkanından memnun musunuz? Hükümetimizden memnun musunuz? diye vatandaşlarımızın memnuniyetlerini ölçmüş oluyoruz. Hem de bizimle ilgili istek ve şikayetleri varsa onları dinlemiş oluyoruz." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 05:16 Kaynak: AA

Alaaddin Yılmaz, Turhal, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın "Bay Kemal'den İzin Alabilecek mi?" Sorusuna Yanıt: İzin Aldım Eski Belediye Başkanı, CHP'nin Seçim Sloganı 10 Yıl Önce Kullandığını İddia Etti

Yazdırdığı Plaka Davalık Olan Gurbetçi Türk, Hukuk Mücadelesini Kazandı 16 Gündür Sırra Kadem Basan İremnur'un Cansız Bedeni Karlar Arasında Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2018 19:20:01. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Belediye Başkanı "Şoför" Makam Aracı "Taksi" Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]