Belediye başkanı sokak hayvanları ve kuşlar için sokağa yemek bıraktı - Son Dakika

Ağlı Belediye Başkanı Şahin Çolak, soğuk kış günlerinde ilçede sokak hayvanları ve kuşları kendi elleriyle besledi.

Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde yaklaşık 3 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçe merkezinde kar kalınlığı yaklaşık bir metreye ulaştı.

Belediye Başkanı Çolak ile belediye ekipleri sokak hayvanları için ilçe merkezine ekmek, et parçaları, kuşlar için de yem bıraktı.

Başkan Çolak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe merkezinde etkili olan kar yağışının insan hayatını olduğu kadar hayvanları da zor durumda bıraktığını söyledi.

Özellikle sokak hayvanlarının yemek bulmakta zorluk çektiğini kaydeden Çolak, "Havalar çok soğuk, yerler karla kaplı. Hayvanlar yiyecek bulamıyor. Belediye olarak bu zor durumda hayvanlara destek olalım diye fırınlardan aldığımız ekmekler ile kasaplardan aldığımız et parçalarını arkadaşlarımızla birlikte hayvanlar için bıraktık. Kuşlar için de sokaklara yem bıraktık." dedi.

İlçede kar mücadelesinin devam ettiğini ifade eden Çolak, "Kar yoğunluğu oldukça fazla. Bu durumdan vatandaşlarımız olumsuz etkilenmesin diye tüm ekiplerimiz aralıksız kar mücadelesi yapıyor." diye konuştu.