Belediye Başkanı Tahmazoğlu'ndan motorla şehir turu

GAZİANTEP - Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı ve Türk Chopper Motosiklet Kulübünce müşterek düzenlenen "Gaziler Sürüşü"nün yedincisine katılarak motorla şehir turu yaptı.

Şahinbey Belediyesi, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı ile Türk Chopper Motosiklet Kulübünce düzenlenen "Gaziler Sürüşü"nün yedincisi Mavikent'te Şehit aileleri ve Gaziler için Şahinbey Belediyesi tarafından yaptırılan konutların önünden başladı. Tur öncesinde Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehit ve Gazi ailelerine aşure ikramında bulundu.



"Şehitlerimize ve gazilerimize minnet borçluyuz"

Programda motosiklet kullanan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitlerin ve Gazilerin vatan için kanlarını ve canlarını ortaya koyduğunu belirterek " Öncelikle Gazilerimizin Gaziler Günü'nü kutluyorum. Tüm Gazilerimize şükranlarımızı ve minnetlerimizi arz ediyorum. Onlara sağlıklı ve uzun ömür diliyorum. Tüm şehitlerimizi de bu vesile ile rahmet ve minnetle anıyorum. Bu yıl 7.'sini düzenlediğimiz Gaziler Sürüşü 'ne Gazilerimiz ve Şehit yakınlarımız için yapılan konutlardan başlayarak, bir şehir turu düzenledik. Bu etkinliğimize katıldıkları ve renk kattıkları için Türk Chopper ailesine teşekkür ediyor, Gazilerimize hayırlı uzun ömürler diliyorum" dedi.



"Sevildiğimizi bilmek istiyoruz"

Şehit Aileleri Vakfı Gaziantep Şubesi Başkanı Mehmet Yeter, verilen destekten dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Bu yıl 7.'sini düzenlediğimiz geleneksel Gaziler Sürüşümüzü, yine Şahinbey Belediyemiz, Türk Chopper Kulübümüz ve Gazilerimiz bir araya gelerek çok önemli bir etkinlik düzenledik. Bu organizasyonumuzda bizlere destek olan Şahinbey Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Tahmazoğlu'na ve Türk Chopper Kulübü Gaziantep Şubesi Başkanı Sedat Durgun teşekkür ediyorum. Bizlerin istediği sevildiğimizi ve hatırlandığımızı bilmek. Bu anlamda herkese teşekkür ediyorum" dedi.



"Büyük onur ve gurur duyduk"

Türk Chopper Kulübü Gaziantep Şubesi Başkanı Sedat Durgun, böyle bir organizasyonda bulunmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Sayın Başkanımızla birlikte her yıl geleneksel hale getirdiğimiz Gaziler Sürüşümüzü gerçekleştirdik. Bir gün dahi olsa sürüşü yapmaktan büyük onur ve gurur duyuyoruz. Bizlere bu fırsatı verdiği için Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na ve Gaziler Derneği Başkanı Mehmet Yeter'e teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yapılan şehir turunun ardından Gaziler Vakfı'nda pasta kesildi.