Son Dakika Haberleri: Belediye Başkanı Tahmazoğlu Patlamanın Yaşandığı Mahallede

Belediye Başkanı Tahmazoğlu Patlamanın Yaşandığı Mahallede

19 dakika önce

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yaşanan doğal gaz patlaması sonrasında 1 ağır olmak üzere 5 kişinin yaralandığı İstiklal Mahallesini ziyaret etti.

Belediye Başkanı Tahmazoğlu Patlamanın Yaşandığı Mahallede, System.String[]
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yaşanan doğal gaz patlaması sonrasında 1 ağır olmak üzere 5 kişinin yaralandığı İstiklal Mahallesini ziyaret etti.

Geçtiğimiz günler içerisinde İstiklal Mahallesinde meydana gelen doğal gaz patlaması sonrasında 1 ağır olmak üzere 5 kişi yaralanmıştı. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, patlamanın yaşandığı mahalleyi ziyaret edip, vatandaşı dinledi. Yaşanan olayın şokunu üzerinden halen atamayan vatandaşlar Başkan Mehmet Tahmazoğlu'na evlerdeki hasarların boyutunu göstererek yaşanan olayı anlattılar.

"Yaşanan olay çok üzücü"

Patlama olan evin enkazında ve mahallede yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Yaşanan olay çok üzücü. Tek tesellimiz ise can kaybı olmaması. Büyük geçmiş olsun diyorum. Dün olduğu gibi bugünde vatandaşımızın yanındayız. Yaralarımızı birlikte saracağız. Vatandaşlarımıza tekrar geçmiş olsun diyor yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 02:14 Kaynak: İHA

Şahinbey, Mehmet Tahmazoğlu, Güncel
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