Mahalli İdareler seçimlerine yönelik çalışmalarına devam eden Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş , "Dijitalleşmeden, yapay zekadan tarafım" ifadelerini kullandı.Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, 31 Mart'ta yapılacak olan belediye başkanlığı seçimlerine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda İl Ticaret Müdürlüğünü ziyaret eden Tahsin Babaş, müdürlük çalışanlarına gerçekleştirilecek olan projelerden bahsetti. İl Ticaret Müdürlüğü toplantı salonunda konuşan Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Kastamonu'da çok fazla proje yaptıklarını ifade ederek dijitalleşmenin önemine vurgu yaptı. Başkan Babaş, "Çeşmelerin ihyası da Kastamonu Halkı için çok önemliydi. Bakın bunlar tek tek tespit edildi. Bunların ihyası için ciddi bir proje tamamlandı. Finansı da hazır. İnşallah bunun çevresiyle de yapmakla olmuyor. İlla çevresinde yapmamız lazım. Akıllı şehir Kastamonu Projesinde de özellikle artık akıllı şehirlerin illaki gündeme taşımak zorundayız. Ben şunu söylüyorum. Dijitalleşmeden tarafım. Yapay zekadan tarafım. Şimdi illaki bu dijitalleşmenden etkileniyoruz. Yani biz iyi kullanırsak dijitalleşmeden kimseyi soğutmayın. Dünya bir düzenine kurulu. Bizde bazı şu yasak şeklinde değil ama biz ne yapıyoruz robotik kodlama merkezi yapıyoruz" dedi.Millet Kıraathanesi olarak dizayn ettikleri Atabey Gazi Konağında robotik kodlama çalışmalarının yapıldığını söyleyen Başkan Babaş, "Devreler yapıyorlar, robotlar yapıyorlar çocuklar. Bunlardan da kesinlikle kaçırmamız lazım. Hızla çoğaltmak lazım diye düşünüyorum. Artık çocuklarımız ve gençlerimiz bu gibi atölyelerde dijital sistemleri kuruyorlar. Onlarla vakit geçiriyorlar. Dünyanın her yerinde bu gibi yerler var. ve dijitalleşme ön planda. 1 kilo demiri 1 liraya satan var, 1 milyon dolara da satan var. Günlük elimizde olanlardan sosyal medya platformlarını yapanlar, dünyanın en zengin firmaları haline geldiler" şeklinde konuştu.Yeni projelerini açıklayan Babaş, her mahalleye, "Mahalle Evi" yapacaklarını söyleyerek, "Şimdi her mahallede beş proje. Özellikle her mahallede bir mahalle evi yapıyoruz. Şu şekilde mahalle evleri iki katlı özellikle mahalledeki yaşayan insanlarımızın bütün sorunlarını kısa vadede halledebilecek bir bina. Burada neler olacak arkadaşlar: biz yerlerini belirledik. Özellikle 20 mahallede 22 tane ev. İnönü ve Mehmet Akif Mahallesinde iki tane ev. Mahallenin özelliğine göre fonksiyonları değişiyor evlerin. İçindeki fonksiyonu da düşük" ifadelerini kullandı.Program daha sonra projelerin tanıtılması devam etti. - KASTAMONU