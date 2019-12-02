Son Dakika Haberleri: Belediye Başkanı Tanğlay, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
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Belediye Başkanı Tanğlay, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

6 saat önce

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasında üç tercih yaptı.

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasında üç tercih yaptı.

AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Tanğlay, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde üç fotoğraf için oy kullandı.

Tanğlay, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik Çocukların Yüzünü Güldürdü", yaşam kategorisinde Hasan Namlı'nın "Huzur Yaylası", spor kategorisinde ise Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın Azmi" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Ardından fotoğrafları değerlendiren Tanğlay, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasını her yıl takip ettiklerini söyledi.

Oylamada birbirinden güzel fotoğrafların yer aldığını belirten Tanğlay, "Oylamada Anadolu Ajansına yakışan fotoğraflar yer alıyor. Haber, yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğrafları seçtik. Fotoğrafları çeken arkadaşları kutluyorum." dedi.

Belediye Başkanı Tanğlay, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Nesrullah Tanğlay, Behçet Alkan, Bitlis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 02:28 Kaynak: AA
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