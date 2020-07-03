Belediye Başkanı Tanğlay, alt ve üst yapı çalışmalarını inceledi - Son Dakika

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, kentte devam eden alt ve üst yapı çalışmalarını denetledi.

8 Ağustos, Hersan, Yükseliş ve Saray mahallelerinde yapımı devam eden alt yapı, doğalgaz ve istinat duvarlarını inceleyen Tanğlay, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha güzel ve yaşanılabilir bir Bitlis için kentin her yerinde çalışma yürüttüklerini belirten Tanğlay, vatandaşların refah seviyesini yükseltmek için çaba gösterdiklerini aktardı.

Kentte adeta hizmet seferberliği ilan ettiklerini vurgulayan Tanğlay, "13 mahallemizde çalışmalarımız devam ediyor. Halkımızın talepleri doğrultusunda hizmetleri yapıyoruz. Belediye teknik ekiplerimiz sürekli çalışıyor. Vatandaşımızı mağdur etmeden en güzel hizmetleri sunmaya çalışıyoruz." diye konuştu.