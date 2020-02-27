Belediye Başkanı Tanğlay'ın Regaip Kandili mesajı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Belediye Başkanı Tanğlay'ın Regaip Kandili mesajı - Son Dakika

Belediye Başkanı Tanğlay'ın Regaip Kandili mesajı

6 saat önce

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Belediye Başkanı Tanğlay'ın Regaip Kandili mesajı, System.String[]

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Tanğlay, yayınladığı mesajında Bitlisli hemşerilerinin ve bütün İslam aleminin Regaib Kandili'ni kutladı. Hicri takvime göre kutsal aylar olarak kabul edilen ve 3 aylar olarak bilinen Recep, Şaban ve Ramazan aylarının başlangıcı olan Regaib Kandili münasebetiyle bir mesaj yayınlayan Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, başta Bitlis'li hemşerileri olmak üzere bütün İslam aleminin kandilini kutladı. Başkan Tanğlay mesajında, "Regaib Kandiliniz mübarek olsun, yuvalarınız ilahi şefkat ve rahmetin nuruyla aydınlansın. Regaib Kandili feyizli ve bereketli bir gecedir. Regaib, kelime manasıyla, 'çok meyledilen, arzulanan, armağan edilen' anlamlarına gelir. Bu mübarek gecede Yüce Allah; kullarına bol bol rahmet ve ikramlarda bulunduğu için bu adı almıştır. Bu kutsal gecede, hatalarımızdan, zaaflarımızdan arınmak, daha iyi insanlar olabilmek için tövbe ve dualar edeceğiz. Yaradan'dan, rahmet ve bağışlanma dileyeceğiz" dedi.


Başkan Tanğlay sözlerini, "Regaib Kandili'nin gönüllerimize manevi hazineler sunmasını diliyorum. Bütün hemşerilerimin ve İslam aleminin Regaib Kandili'ni kutluyorum" dedi. - BİTLİS

Nesrullah Tanğlay, Regaib Kandili, Bitlis, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 11:57 Kaynak: İHA
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