Belediye Başkanı Tanğlay, mahalle buluşmalarını sürdürüyor

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, "Başkan Mahallemizde" projesi kapsamında Atatürk Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.



"Başkan Mahallemizde" projesi kapsamında Atatürk Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, halkın sorun ve taleplerini dinledi. Vatandaşların sorunlarını dinlemek, yerinde incelemek ve çözüm için istişarelerde bulunmak amacıyla "Başkan Mahallemizde" projesini hayatta geçirdiklerini belirten Tanğlay, bu vesileyle vatandaşların taleplerini birinci ağızdan dinleme fırsatı bulduklarını söyledi. Seçildikten bu yana 4'üncüsünü düzenledikleri buluşma projesine halkın yoğun katılım sağladığını ve herkesin rahat bir şekilde mahallenin sorunlarını dile getirdiklerine dikkat çekti. Tanğlay, seçim sürecinde verdikleri sözleri yerine getirmenin gayreti içinde olduklarını söyledi. Kendisinin de Atatürk Mahallesi'nde oturduğunu belirten Tanğlay, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Tanğlay, "31 Mart seçimlerinden sonra hummalı bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Atatürk Mahallesi'ndeki çalışmaların çoğunu bitirdik. Yeni şebeke suyu verildi. Yeni şebeke hattından su verilmesiyle 4 bin litre su kazancımız oldu. Mahallemizde doğalgaz çalışması bitti. Mahallemizde bulunan ara sokakların çoğunu parke taşı döşeyerek yeni görünümüne kavuşturduk. Mahallemizde ilk defa yeni yollar yapıyoruz" dedi.



Kent genelinde yapılan diğer çalışmalara da değinen Tanğlay, şunları söyledi:



"Ramazan ayı etkinlikleri ve 8 Ağustos etkinliklerini geniş kapsamlı olarak gerçekleştirdik. 6 ay içinde 6 bin metrekare parke döşendi. Bu çalışmalar sadece bu mahallede değil, 13 mahallede devam etmektedir. Beş yılda yapılacak işleri 5 ay gibi kısa bir zaman diliminde yaptık. Bizden desteğini esirgemeyen vekillerimize teşekkür ediyorum. Yüzde 28 ile aldığımız kanalizasyonun şu an yüzde 75'i bitmiş durumda. İçme suyunu yüzde 21'den yüzde 70'lere çıkardık. Allah'ın izniyle 2020'de kentimizin altyapı sorunu kalmayacak. Yaşanılabilir güzel bir Bitlis için çalışıyoruz."



Toplantıya katılan Bitlis Valisi Oktay Çağatay ise, valilik olarak vatandaşların sıkıntılarını imkanları dahilinde çözeceklerini söyledi.



Belediye çalışmalarını yakından takip ettiğinin altını çizen AK Parti Bitlis Milletvekilli Vahit Kiler de, bölgede en iyi çalışan belediye olduklarını söyledi. Kiler, "Rahvada kurulacak tekstil fabrikasının alt yapı ödeneğini hallettik. Bitlis TV yeniden kuruluyor. İzmir'de gerçekleştirilecek Bitlis tanıtım günleri yayınını yapacak ve Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi, bölge araştırma hastanesi olarak halkımızın hizmetine sunulacaktır" diye konuştu



Atatürk Mahallesi'nde düzenlenen toplantıya Vali Oktay Çağatay, Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Vali Yardımcısı Tamer Kılıç, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, AK Parti İl Başkanı Engin Günceoğlu, Bitlis İl Genel Meclis Başkanı Cemalettin Kinç, kurum müdürleri ve mahalle sakinleri katıldı. - BİTLİS