Belediye Başkanı Tanış, AA'nın 100. yılını kutladı - Son Dakika

Van'ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Anadolu Ajansı'nın (AA) kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tanış, mesajında, Milli Mücadele'nin her aşamasına tanıklık eden AA'nın, geçmişte olduğu gibi bugün de Türkiye'nin sesini bütün dünyaya güçlü şekilde duyurmaya devam ettiğini belirtti.

AA'nın, 6 Nisan 1920'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulduğunu anımsatan Tanış, mesajında şunları kaydetti:

"Zor şartlarda kurulan ve kısıtlı imkanlarla yayın hayatına başlayan ajans, bugün sahip olduğu 100 yıllık bilgi birikimi ve tecrübesiyle global haber ajansı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Vanımızın, Türkiyemizin güzelliklerini dünyaya duyurmaya, dünyadaki gelişmeleri ise bizlere ileten Anadolu Ajansı'nın 100'üncü kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyor, haber yolculuğunda başarılarının devamını diliyorum."