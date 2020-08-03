Belediye Başkanı tatlı yerine kurbanlık götürdü
Adana'nın Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, ilçede görev yapan emniyet mensuplarının bayramını tebrik ederek kurbanlık koyun hediye etti.
Adana'nın Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, ilçede görev yapan emniyet mensuplarının bayramını tebrik ederek kurbanlık koyun hediye etti.
Tufanbeyli ilçesinde ilçede görev yapan güvenlik güçlerinin bayramını kutlayan Belediye Başkanı Remzi Ergü ve meclis üyeleri beraberinde belediye birim amirleri ile birlikte Tufanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bayram ziyaretinde bulundu. Başkan Ergü beraberindeki heyetle bayram boyunca görev yapan fedakar emniyet mensuplarına teşekkür ederek kurban bayramı nedeni ile polislere çikolata tatlı yerine kurbanlık koyun takdim etti. Pandemi sürecinde ve ilçede vatandaşın refah ve huzuru için mesai, tatil gözetmeden çalışan tüm güvenlik güçlerine teşekkür eden Başkan Ergü, Tufanbeyli İlçe Emniyet Teşkilatında görev yapan polislere kurban bayramı nedeni ile kurbanlık koyun taktim etti. Renkli görüntülerin oluştuğu ziyarette Başkan Ergü koyunu polislere teslim ederek bayramlarını tebrik etti. - ADANA
Haber Yayın Tarihi: 03.08.2020 07:35
Kaynak: İHA
Son Dakika › Yaşam › Belediye Başkanı tatlı yerine kurbanlık götürdü - Son Dakika
Son Dakika İsrail savaş uçakları, Suriye ordusuna ait hedefleri vurdu Ukraynalı model Daria Kyryliuk'un darp edildiği işletmenin sahibi konuştu: Olayın bizimle alakası yok IKBY, Türkiye ile olan sınır kapısını 1 haftalığına kapatma kararı aldı Yıldız Asyalı'dan, ayrıldığı sevgilisi Kerem Saka'ya gönderme: İyi oyuncu, başarılarının devamını dilerim Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs aşısıyla ilgili umutları yıkan sözler: Hiçbir zaman bulunamayabilir Alaçatı'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 6 eğlence mekanı kapatıldı Ayasofya Camii'nin açılışına katılan AK Parti Milletvekili Ahmet Akay, koronavirüse yakalandı İtalya'da 43 kişiye mezar olan köprü 2 yılın ardından yeniden açılıyor 19 yaşındaki genç, doludan saklanmak için girdiği ağacın altında ölü bulundu Murat Övüç'ten sahnede Yeşim Salkım'a ağza alınmayacak küfür Helin Avşar, siyah mayosuyla amuda kalktı! Ablası Hülya Avşar kıskandı Diyarbakır'da pazar yeri kavgasında silahlar konuştu: 12 yaralı Bodrum katta çıkan yangında 1 yaşındaki bebeği ölen babanın feryadı yürek dağladı Milli Savunma Bakanlığı'ndan Bahreyn'in Libya iddialarına sert yanıt: Gerçeği yansıtmıyor Çiftlik Bank vurgununda şoke eden ifade: Tosuncuk paraları uyuşturucu üretmek için harcamış