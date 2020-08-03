Belediye Başkanı tatlı yerine kurbanlık götürdü - Son Dakika

Belediye Başkanı tatlı yerine kurbanlık götürdü

Belediye Başkanı Ergü, polislerin bayramını Kurbanlık koyun ile kutladı

ADANA - Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde ilçe belediye başkanı Remzi Ergü ilçede görev yapan emniyet mensuplarının bayramını tebrik ederek kurbanlık koyun hediye etti.

Tufanbeyli ilçesinde ilçede görev yapan güvenlik güçlerinin bayramını kutlayan Remzi Ergü ve meclis üyeleri beraberinde belediye Birim amirleri ile birlikte Tufanbeyli İlçe emniyet müdürlüğüne bayram ziyaretinde bulundu. Başkan Ergü beraberindeki heyet ile birlikte bayram boyunca görev yapan fedakar emniyet mensuplarına teşekkür ederek kurban bayramı nedeni ile polislere çikolata tatlı yerine kurbanlık koyun takdim etti. Pandemi sürecinde ve ilçede vatandaşın refah ve huzuru için mesai, tatil gözetmeden çalışan tüm güvenlik güçlerine teşekkür eden Başkan Ergü, Tufanbeyli İlçe emniyet teşkilatında görev yapan polislere kurban bayramı nedeni ile Kurbanlık Koyun taktim etti. Renkli görüntülerin oluştuğu ziyarette Başkan Ergü koyunu polislere teslim ederek bayramlarını tebrik etti.