Belediye Başkanı Tekin, temizlik aracıyla cadde ve sokakları temizledi - Son Dakika

Bahşılı Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, yeni alınan temizlik aracıyla sokak ve caddeleri temizleyerek dezenfekte etti.

Başkan Tekin, yaptığı açıklamada, ilçe genelinde her hafta cadde ve sokakları temizlediklerini belirtti.

Bu çalışmaya belediyeye yeni kazandırdıkları araçları da dahil ettiklerini aktaran Tekin, "Bugün ben de temizlik çalışmasına katılarak personelimize destek olmak istedim. Göreve geldiğimizde belediye garajında bakımsızlıktan atıl durumda olan bazı araçları kurtardık. Onları yenileyip ilçe sakinlerimizin hizmetine sunduk. Bu arada yeni araçlar da temin ettik. Bize bu konuda yardımcı olan değerli büyüklerimize ilçem adına çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.