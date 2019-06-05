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Belediye Başkanı Tekin, yaşlıların bayramını kutladı

10 dakika önce

Bilecik'in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Pazaryeri yaşlılar evini ziyaret ederek yaşlıların bayramını kutladı.

Belediye Başkanı Tekin, yaşlıların bayramını kutladı, System.String[]
Bilecik'in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Pazaryeri yaşlılar evini ziyaret ederek yaşlıların bayramını kutladı.

Başkan Tekin, Pazaryeri ilçesinde bulunan yaşlılar ve huzur evini ziyaret ederek, buradaki yaşlıların ellerini öpüp bayramlarını kutladı. Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "İlçemizde bulunan yaşlılarımızı bayramda unutmadık geldik büyüklerimizin ellerini öptük. Yaşlılar ve huzur evimizde kimsesi olmayan yaşlıların bakımını sağlamakla hükümlüyüz. Herkes yaşlandığında bakıma muhtaç olabilir. Bizler kimsesi olmayan bakıma muhtaç olan insanlara her zaman bakmakla sorumluyuz" ifadesini kullandı. Başkan Tekin'e, yaşlılar ve huzur evi ziyaretinde Meclis üyeleri Bayram Benli ve İsmail Turan eşlik etti. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 06:59 Kaynak: İHA
Yaşam
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