Son Dakika Haberleri: Belediye Başkanı, teşekkür afişinin yırtılması nedeniyle çıkan tartışmada öldürülmüş (3)

Belediye Başkanı, teşekkür afişinin yırtılması nedeniyle çıkan tartışmada öldürülmüş (3)

1 saat önce

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİKonya'da Doğanhisar Belediye Başkanı İhsan Öztoklu'yu bıçaklayarak öldüren Abdurahman K., olaya karışan babası bir önceki dönem belediye başkanı Abdullah K, amcası Osman K.

Belediye Başkanı, teşekkür afişinin yırtılması nedeniyle çıkan tartışmada öldürülmüş (3), System.String[]

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Konya'da Doğanhisar Belediye Başkanı İhsan Öztoklu'yu bıçaklayarak öldüren Abdurahman K., olaya karışan babası bir önceki dönem belediye başkanı Abdullah K, amcası Osman K. ve ismi öğrenilemeyen 1 şüpheli, gözaltına alındıktan sonra güvenlik gerekçesiyle nedeniyle Doğanhisar ilçesi Jandarma Komutanlığı yerine  Akşehir Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Şüpheliler buradaki sorgularının ardından geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.


Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 12:16 Kaynak: DHA
Konya, İhsan Öztoklu, Doğanhisar, Güncel
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