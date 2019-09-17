Son Dakika Haberleri: Belediye Başkanı Türkyılmaz'dan kitap okuma etkinliği
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Belediye Başkanı Türkyılmaz'dan kitap okuma etkinliği

1 saat önce

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, "Kitap Okuyan Tüm Çocuklarımızın Dondurmaları Bizden" kampanyası kapsamında öğrenci ve velileriyle kitap okudu.

Belediye Başkanı Türkyılmaz'dan kitap okuma etkinliği, System.String[]

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, "Kitap Okuyan Tüm Çocuklarımızın Dondurmaları Bizden" kampanyası kapsamında öğrenci ve velileriyle kitap okudu.

Türkyılmaz, Kızılırmak Vadi Sitesinde aileler ve çocuklarıyla bir araya geldi. Burada öğrenci ve velileriyle kitap okuyan Türkyılmaz, çocuklara dondurma dağıttı.

Türkyılmaz, kitap okuma etkinliklerinin büyüyerek devam edeceğini belirterek, vatandaşlardan çok güzel tepkiler aldıklarını söyledi.

Vatandaşlar da Başkan Türkyılmaz'a kitap okuma etkinliği için teşekkür etti.

Kırıkkale, Yahşihan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 03:24 Kaynak: AA
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