Belediye Başkanı Tutal'dan, Seydişehirli LGS birincisine altın hediyesi - Son Dakika

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, LGS Türkiye birincisini makamında ağırladı.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, LGS sınavlarında 90 sorunun tamamını doğru cevaplayarak Türkiye birincisi olan Mahmut Esat Ortaokulu öğrencisi Muhammed Hakan Ekinci'yi altınla ödüllendirdi.

Ekinci'yi tebrik eden Tutal, başarılı öğrencinin ailesine, okul idarecilerine ve öğretmenlerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Seydişehir'in eğitim alanında adından söz ettiren bir ilçe olduğunu söyleyen Tutal, şunları kaydetti:

"İlçemizin eğitim seviyesindeki çıtası her geçen gün daha da yükseliyor. Geçmişten bu yana okullarımız arasında tatlı bir yarış var. Türkiye'de 97 kişi 90 sorunun 90'ını doğru cevaplayarak tam puan aldı. Birincilerin arasında Muhammed'in isminin de olması bizi çok mutlu etti. Öğrencimizin böylesi bir başarıyı elde etmesinde inancının ve azminin yanında, ailesinin ve öğretmenlerinin de büyük emeği olduğunu düşünüyorum. Öğrencimizi azmi, inancı ve başarısı için tekrardan tebrik ediyor, ailesine ve öğretmenlerine teşekkür ediyorum."

Okullarında birinci çıkarmanın gururunu yaşadıklarını kaydeden Okul Müdürü Süleyman Boztepe de "ilçemiz adına büyük bir başarı elde eden öğrencimize okulumuz adına teşekkür ediyorum. Pandemi döneminde çok fazla okula gidemedik ama kendisi bu süreci fırsata çevirerek hem kendi adına hem de ilçemiz adına büyük bir başarı elde etti. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.