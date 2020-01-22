Belediye Başkanı Üçok sokak hayvanlarına yem verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Belediye Başkanı Üçok sokak hayvanlarına yem verdi - Son Dakika

Belediye Başkanı Üçok sokak hayvanlarına yem verdi

6 saat önce

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, sosyal belediyecilik projesi kapsamında sokak hayvanları beslenme noktalarına yem bıraktı.

Belediye Başkanı Üçok sokak hayvanlarına yem verdi, System.String[]

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, sosyal belediyecilik projesi kapsamında sokak hayvanları beslenme noktalarına yem bıraktı.

Üçok, gazetecilere yaptığı açıklamada, kış boyunca sokak hayvanlarını besleme çalışmalarını devam edeceğini söyledi.

Suluova Belediyesi olarak sokak hayvanlarını önemsediklerini dile getiren Üçok, "Sokak hayvanlarımızın kış mevsiminde ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri yem noktaları oluşturmuştuk. Bugün de onlar için arkadaşlarımızla beslenme noktalarına yemlerini dağıttık. Sokakta kalan canlılarımız hiç şüphesiz bize emanet. Emanete de hep birlikte bakmaya çalışıyoruz." dedi.

Fatih Üçok, Suluova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 04:52 Kaynak: AA
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