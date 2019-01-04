Belediye Başkanı Üçok Sporculara Malzeme Desteğinde Bulundu
1 saat önce
Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, Belediye Spor Kulübü bünyesinde tekvando branşındaki sporcularına malzeme desteğinde bulundu.
Suluova
Belediye Başkanı Fatih Üçok
, Belediye Spor Kulübü bünyesinde tekvando branşındaki sporcularına malzeme desteğinde bulundu.
Mahmut Demir Spor Salonu'nda çalışmalarını sürdüren tekvando takımının sporcularını ziyaret eden Üçok, Kulüp Başkanı Mustafa Çolak
ile antrenör Serdar Kılıç
'tan çalışmaları hakkında bilgi aldı.
İlçe genelindeki tüm takım ve sporcuların destekçisi olduklarını belirten Üçok, "Çocuk ve gençlerimizin eğitimlerinin yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerini çok önemsiyoruz. Bu doğrultuda bünyemizde Belediye Spor Kulübü'müzü kurarak 11 branşta yaklaşık 800 gencimize spor yaparak sağlıklı kalma, yeteneklerini geliştirme, kötü çevre ve arkadaşlıklardan uzak kalma imkanı sağlamaya çalışıyoruz. Hedefimiz, yarınımızın büyüklerini sağlıklı ve daha donanımlı yetiştirmektir." ifadelerini kullandı.
Üçok, daha sonra çeşitli spor malzemeleri dağıtarak başarı sözü aldığı tekvandoculara baklava ikram etti.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 09:20 Kaynak: AA
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