Belediye Başkanı Ulutaş Bakan Varank'ı ziyaret etti - Son Dakika

Ulutaş, ziyarette Bakan Varank'a, eski Kaş manzaralı bir resim tablosunu hediye etti.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş , Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank 'ı ziyaret etti.

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