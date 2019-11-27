Son Dakika Haberleri: Belediye Başkanı Ulutaş'ın acı günü
Son Dakika Güncel Belediye Başkanı Ulutaş'ın acı günü - Son Dakika

Belediye Başkanı Ulutaş'ın acı günü

6 saat önce

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş'ın, yaşamını yitiren babası Veli Ulutaş toprağa verildi.

Belediye Başkanı Ulutaş'ın acı günü, System.String[]

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş'ın, yaşamını yitiren babası Veli Ulutaş toprağa verildi.


Antalya'da özel bir hastanede bir süredir tedavi gören Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş'ın babası Veli Ulutaş (81), dün gece yaşamını yitirdi. Veli Ulutaş için bugün ikindi vakti Mezgit mezarlığında tören düzenlendi. Namaz öncesi Belediye Başkanı Ulutaş, taziyeleri kabul etti.


Cenaze törenine Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Kaş Kaymakamı Bülent Karacan, Demre Kaymakamı Onur Şatıroğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Mete Barakazi, İl Kültür Turizm Müdürü İbrahim Acar, komşu ilçelerin belediye başkanları ve protokol üyeleri, Veli Ulutaş'ın ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.


İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Veli Ulutaş'ın naaşı vatandaşların omuzlarında konulduktan sonra aile kabristanında toprağa verildi. - ANTALYA

Mutlu Ulutaş, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 09:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dünyanın en büyük seracılık fuarı Antalya'da başladı
Amerikalı kadının libidoyu artırmak için uyguladığı güneşlenme yöntemi olay oldu İBB Meclisi'nde "Lan" kavgası! Görüşmelere ara verildi Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bor müjdesi: Üretimine başlıyoruz

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 16:41:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Belediye Başkanı Ulutaş'ın acı günü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]