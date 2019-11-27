Belediye Başkanı Ulutaş'ın acı günü

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş'ın, yaşamını yitiren babası Veli Ulutaş toprağa verildi.



Antalya'da özel bir hastanede bir süredir tedavi gören Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş'ın babası Veli Ulutaş (81), dün gece yaşamını yitirdi. Veli Ulutaş için bugün ikindi vakti Mezgit mezarlığında tören düzenlendi. Namaz öncesi Belediye Başkanı Ulutaş, taziyeleri kabul etti.



Cenaze törenine Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Kaş Kaymakamı Bülent Karacan, Demre Kaymakamı Onur Şatıroğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Mete Barakazi, İl Kültür Turizm Müdürü İbrahim Acar, komşu ilçelerin belediye başkanları ve protokol üyeleri, Veli Ulutaş'ın ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.



İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Veli Ulutaş'ın naaşı vatandaşların omuzlarında konulduktan sonra aile kabristanında toprağa verildi. - ANTALYA