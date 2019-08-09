Belediye Başkanı Usta; "bayramlar paylaştıkça güzel"

Hemşerilerin Kurban Bayramı'nı Bayramlar Paylaştıkça Güzel diyerek kutlayan İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, "Bayram kardeşlik, kurban ise yakınlaşmaktır. Sevdiklerimizle yakınlaştığımız, kardeşlik duygularımızın pekiştiği bir Kurban Bayramı diliyorum" dedi.

Belediye Başkanı Usta yayımladığı mesajında, "Bayramlar toplumsal birliği sağlayan değerlerin hatırlandığı, iyiliklerin ve güzelliklerin yoğun olarak yaşandığı, insanlar arasında karşılıklı saygı ve sevginin geliştiği, kardeşlik ve dostluk hislerinin güçlendiği, dargınlıkların giderildiği günlerdir. Bütün bu değerleri barındıran Kurban Bayramı, özellikle yardımlaşma ve paylaşmayı ifade etmektedir. Kurban ibadeti, kişiye gerektiğinde malını ve canını Allah yolunda feda edebilme bilincini aşılar. Paylaşma alışkanlığı kazandırır. İnsanların birbirleriyle kaynaşmalarına, birbirlerini sevip saymalarına ve kardeşlik bağlarını kuvvetlendirmelerine vesile olur. Hz. İbrahim ve İsmail'in sadakat ve teslimiyetini hatırlatan Kurban ibadeti, bir yandan kişinin Allah'a yakınlaşmasını simgelerken, diğer yandan toplumda kardeşlik, dayanışma ve yardımlaşma bilincinin gelişmesine, sevgi ve dostluğun yaygınlaşmasına zemin hazırlar. İznik Belediyesi olarak her bayram da olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nı da hemşerilerimizin daha rahat, huzurlu, sağlıklı geçirmesi ve belediye hizmetlerine daha kolay ulaşabilmesi için tüm birimlerimizi seferber ettik. Değerli hemşerilerimle birlikte bir bayramı daha yaşayacak olmanın mutluluğu ve heyecanını yaşıyoruz. Tüm İslam Aleminin ve kıymetli hemşerilerimin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

KURBAN ATIKLARINI SOKAĞA ATMAYALIM

Vatandaşların kurbanlarını belediyenin belirlediği kesim yerlerinde kestirmeleri konusunda uyaran Başkan Usta, "Bu mübarek bayramda kurban kesme ibadetimizi yerine getirirken çevreyi kirletmeyelim. Bu konuda özelikle Kurban atıkları pis görüntü, sinek ve koku oluşumunu önlemek için mutlaka poşetleyerek atılmalı. Kurban atıklarının bahçe gibi yerlere boş arazilere atılmasını engelleyelim. Daha temiz bir İznik için kirletmeyelim kirletenleri de uyaralım." dedi.

Nevşehir'de Kurban Bayramı dolayısıyla her yıl geleneksel olarak düzenlenen resmi bayramlaşma programı 10 Ağustos Cumartesi günü 13.30-14.30 saatleri arasında Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Nevşehir protokolünü bir araya getirecek olan buradaki bayramlaşma töreninin ardından aynı gün saat 15.30-16.00 arasında belediye personeli ile bayramlaşacak olan Başkan Arı, 16.00-17.00 arasında ise Nevşehir Belediyesi'nde arzu eden vatandaşlarla bayramlaşacak.

Tüm hemşehrilerini geleneksel bayramlaşma programına davet eden Başkan Rasim Arı, Nevşehirlilerin bayramını tebrik etti.